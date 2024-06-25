Мишустин принял важные кадровые решения по министерствам

Мишустин произвел перестановки в министерствах транспорта, финансов и спорта
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Визит Михаила Мишустина в Минск и посещение выставки «Белагро-2024». 03.-04.06.2024. Минск, Беларусь. , мишустин михаил
Михаил Мишустин провел перестановки внутри министерств Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел ряд важных перестановок внутри российских ведомств. Изменения затронули министерства транспорта, финансов и спорта. Соответствующие указы размещены на официальном портале публикования правовых актов.

Изменения в Минтрансе

Михаил Мишустин опубликовал указ о перестановках в Министерстве транспорта РФ. Согласно документу, от должности первого заместителя Минтранса освобожден Андрей Костюк по причине перехода того на новую работу. Взамен Костина на должность назначен Валентин Иванов.

Согласно указу от должности замминистра министерства освобожден Василий Десятков, также по причине ухода на новую работу. В свою очередь аналогичную должность занял заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев.

Также замгендиректора РЖД Алексей Шило перешел на работу в Минтранс. Он занял должность замминистра.

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Андрей Шило стал заместителем министра
Фото:

Перестановки в Минфине

Согласно указу правительства РФ первым заместителем Министерства финансов назначена Ирина Окладникова. В свою очередь Елена Яковлева стала заместителем министра. Аналогичную должность занял и Алексей Липаев.

Окладникова Ирина
Ирина Окладникова стала первым замминистра Минфина
Фото:
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Алексей Липаев стал заместителем
Фото:

Обновления внутри Минспорта

Мишустин назначил заместителем Министра спорта РФ Мгера Гандиляна. Ранее он покинул пост вице-губернатора Хабаровского края.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел ряд важных перестановок внутри российских ведомств. Изменения затронули министерства транспорта, финансов и спорта. Соответствующие указы размещены на официальном портале публикования правовых актов. Михаил Мишустин опубликовал указ о перестановках в Министерстве транспорта РФ. Согласно документу, от должности первого заместителя Минтранса освобожден Андрей Костюк по причине перехода того на новую работу. Взамен Костина на должность назначен Валентин Иванов. Согласно указу от должности замминистра министерства освобожден Василий Десятков, также по причине ухода на новую работу. В свою очередь аналогичную должность занял заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев. Также замгендиректора РЖД Алексей Шило перешел на работу в Минтранс. Он занял должность замминистра. Согласно указу правительства РФ первым заместителем Министерства финансов назначена Ирина Окладникова. В свою очередь Елена Яковлева стала заместителем министра. Аналогичную должность занял и Алексей Липаев. Мишустин назначил заместителем Министра спорта РФ Мгера Гандиляна. Ранее он покинул пост вице-губернатора Хабаровского края.
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