В здании во Фрязине, где погибли шесть человек, снова начался пожар. Видео

25 июня 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

В пожаре во Фрязине накануне погибли шесть человек (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый пожар произошел в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине. В соцсетях появилось видео с открытым пламенем, вырывающимся из верхних этажей здания. «Пожар вспыхнул на верхних этажах здания», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Скорее всего, загорелся технический этаж. Сотрудники противопожарной службы уже выехали по адресу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Новость по теме Число жертв, причины взрыва и трудности эвакуации: что известно о пожаре в подмосковном Фрязино Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. По предварительным данным, погибли шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). СК уже провел обыски у директоров управляющей компании и арендаторов помещений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый пожар произошел в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине. В соцсетях появилось видео с открытым пламенем, вырывающимся из верхних этажей здания. «Пожар вспыхнул на верхних этажах здания», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Скорее всего, загорелся технический этаж. Сотрудники противопожарной службы уже выехали по адресу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. По предварительным данным, погибли шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). СК уже провел обыски у директоров управляющей компании и арендаторов помещений.