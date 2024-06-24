24 июня 2024

Число жертв, причины взрыва и трудности эвакуации: что известно о пожаре в подмосковном Фрязино

В МЧС: люди не могли эвакуироваться при пожаре во Фрязино из-за угрозы обрушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Двое пострадавших в пожаре в здании во Фрязине находятся в больнице
Двое пострадавших в пожаре в здании во Фрязине находятся в больнице Фото:

В городе Фрязино Московской области в одном из зданий вспыхнул пожар. Девять человек оказались заблокированы огнем и не могли выбраться. Чтобы не задохнуться от дыма, они выбивали окна, откуда кричали просьбы о помощи. О том, сколько погибло, причинах взрыва и реакции ведомств — читайте в материале URA.RU.

В пожаре во Фрязине погибли люди

В ходе пожара во Фрязине, по предварительным данным, умерло восемь человек. Сообщается, что двое из них выпали из окна, а шестеро — погибли внутри здания в огне.

Также известно о двоих пострадавших. Один из них госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а второй находится в приемном покое — у него поднялось артериальное давление. Еще за медпомощью из-за отравления продуктами горения обратились двое пожарных. Судьба двух женщин, которые находились на 8-м этаже, пока неизвестна.

Во время пожара люди оказались заблокированы

Из-за угрозы обрушения строительных конструкций, люди не могли выбраться из горящего здания во Фрязине. Она вызвана серией взрывов, которые привели к быстрому распространению огня и отрезали пути эвакуации.

Сгоревшее во Фрязине здание не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года

Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине была проведена в 2017 году. В ходе нее выявили 13 нарушений, среди которых прописаны отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией. Также было отмечено, что некоторые пути эвакуации были захламлены, что представляет серьезное нарушение правил пожарной безопасности.

Реакция СК и прокуратуры

Следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании во Фрязине. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту ЧП. В ее ходе будет дана правовая оценка соблюдению арендаторами и собственником помещения требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

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В городе Фрязино Московской области в одном из зданий вспыхнул пожар. Девять человек оказались заблокированы огнем и не могли выбраться. Чтобы не задохнуться от дыма, они выбивали окна, откуда кричали просьбы о помощи. О том, сколько погибло, причинах взрыва и реакции ведомств — читайте в материале URA.RU. В пожаре во Фрязине погибли люди В ходе пожара во Фрязине, по предварительным данным, умерло восемь человек. Сообщается, что двое из них выпали из окна, а шестеро — погибли внутри здания в огне. Также известно о двоих пострадавших. Один из них госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а второй находится в приемном покое — у него поднялось артериальное давление. Еще за медпомощью из-за отравления продуктами горения обратились двое пожарных. Судьба двух женщин, которые находились на 8-м этаже, пока неизвестна. Во время пожара люди оказались заблокированы Из-за угрозы обрушения строительных конструкций, люди не могли выбраться из горящего здания во Фрязине. Она вызвана серией взрывов, которые привели к быстрому распространению огня и отрезали пути эвакуации. Сгоревшее во Фрязине здание не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине была проведена в 2017 году. В ходе нее выявили 13 нарушений, среди которых прописаны отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией. Также было отмечено, что некоторые пути эвакуации были захламлены, что представляет серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Реакция СК и прокуратуры Следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании во Фрязине. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту ЧП. В ее ходе будет дана правовая оценка соблюдению арендаторами и собственником помещения требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.
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