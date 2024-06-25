Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с ребенком из ХМАО, раздавленного лифтом

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Бастрыкина интересует, как продвигается расследование дела о смерти ребенка в Урае
Бастрыкина интересует, как продвигается расследование дела о смерти ребенка в Урае Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента в Урае (ХМАО), где ребенка раздавило в лифте торгового центра. Информация сообщает ведомство в соцсети.

«В городе Урае 24 июня 2024 года в здании торгового центра 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта … был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что лифт не был предназначен для общего пользования.

В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета и прокуратуры ХМАО. В результате проверки силовики дадут оценку мер безопасности внутри торгового центра, а также действий ответственных за нее работников. Сейчас с семьей погибшего мальчика и свидетелями трагедии работают психологи. Детский омбудсмен Югры Людмила Низамова считает, что трагедия произошла из-за проблемы с допуском в производственные и не общественные помещения посторонних лиц.

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента в Урае (ХМАО), где ребенка раздавило в лифте торгового центра. Информация сообщает ведомство в соцсети. «В городе Урае 24 июня 2024 года в здании торгового центра 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта … был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что лифт не был предназначен для общего пользования. В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета и прокуратуры ХМАО. В результате проверки силовики дадут оценку мер безопасности внутри торгового центра, а также действий ответственных за нее работников. Сейчас с семьей погибшего мальчика и свидетелями трагедии работают психологи. Детский омбудсмен Югры Людмила Низамова считает, что трагедия произошла из-за проблемы с допуском в производственные и не общественные помещения посторонних лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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