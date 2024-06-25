Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника

Убитый в Дагестане во время теракта священник Николай Котельников посмертно награжден Орденом мужества. Соответсвующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале.
«За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить Орденом мужества Котельникова Николая Михайловича — протоиерея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода „Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы“ города Дербента Республики Дагестан Махачкалинской Епархии РПЦ (Московский Патриархат) (посмертно)», — говорится в указе. Также Медалью «За отвагу» посмертно награжден Михаил Вавилин. Он работал охранником в церкви, на которую напали террористы.
За отражение террористической атаки, мужество и верность служебному долгу Владимир путин наградил и силовиков. Ордена мужества удостоились 20 сотрудников полиции из них 15 — посмертно. Медаль «За храбрость» II степени вручена десяти правоохранителям.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали, передает Национальная служба новостей. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены, передает телеканал 360.
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