В Махачкале обстреляли пост ДПС. Видео

23 июня 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, заявили в МВД региона Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Махачкале был обстрелян пост ДПС, в результате чего, по предварительным данным, ранение получил один из сотрудников полиции. Сейчас объявили план «Перехват», сообщает региональное МВД. «По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет», — сообщает министерство Махачкалы. Отмечается, что в городе объявлен план «Перехват», также устанавливаются личности нападавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале был обстрелян пост ДПС, в результате чего, по предварительным данным, ранение получил один из сотрудников полиции. Сейчас объявили план «Перехват», сообщает региональное МВД. «По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет», — сообщает министерство Махачкалы. Отмечается, что в городе объявлен план «Перехват», также устанавливаются личности нападавших.