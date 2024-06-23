В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, заявили в МВД региона
В Махачкале был обстрелян пост ДПС, в результате чего, по предварительным данным, ранение получил один из сотрудников полиции. Сейчас объявили план «Перехват», сообщает региональное МВД.
«По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет», — сообщает министерство Махачкалы. Отмечается, что в городе объявлен план «Перехват», также устанавливаются личности нападавших.
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