В Махачкале обстреляли пост ДПС. Видео

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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, заявили в МВД региона Фото:

В Махачкале был обстрелян пост ДПС, в результате чего, по предварительным данным, ранение получил один из сотрудников полиции. Сейчас объявили план «Перехват», сообщает региональное МВД.

«По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет», — сообщает министерство Махачкалы. Отмечается, что в городе объявлен план «Перехват», также устанавливаются личности нападавших.

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В Махачкале был обстрелян пост ДПС, в результате чего, по предварительным данным, ранение получил один из сотрудников полиции. Сейчас объявили план «Перехват», сообщает региональное МВД. «По предварительной информации один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет», — сообщает министерство Махачкалы. Отмечается, что в городе объявлен план «Перехват», также устанавливаются личности нападавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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