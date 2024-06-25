25 июня 2024

США хотят разрешить своим военным подрядчикам работать на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украину могут отправить большое количество американских граждан
На Украину могут отправить большое количество американских граждан Фото:

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность снятия ограничений на работу американских военных подрядчиков на Украине. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Администрация Байдена движется к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине», — сообщили CNN четыре американских чиновника, знакомых с вопросом. Это поможет поддерживать и ремонтировать оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном, отметили госслужащие.

Снятие запрета позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории Украины, что станет «еще одним значительным изменением» в политике США. Ожидается, что на Украине будут находиться до нескольких сотен подрядчиков, что не приведет к массовому присутствию граждан США в стране.

В контексте поддержки Украины, Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 мая подтвердил согласие Байдена на нанесение ударов американским оружием по российской территории в районах близ Харькова. В то же время, несмотря на заявление Кабинета министров Германии о возможности использования немецкого оружия «для защиты от атак» РФ в Харьковской области, вопрос ограничений на применение западного оружия на Украине остается спорным среди стран Запада.

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность снятия ограничений на работу американских военных подрядчиков на Украине. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве. «Администрация Байдена движется к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине», — сообщили CNN четыре американских чиновника, знакомых с вопросом. Это поможет поддерживать и ремонтировать оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном, отметили госслужащие. Снятие запрета позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории Украины, что станет «еще одним значительным изменением» в политике США. Ожидается, что на Украине будут находиться до нескольких сотен подрядчиков, что не приведет к массовому присутствию граждан США в стране. В контексте поддержки Украины, Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 мая подтвердил согласие Байдена на нанесение ударов американским оружием по российской территории в районах близ Харькова. В то же время, несмотря на заявление Кабинета министров Германии о возможности использования немецкого оружия «для защиты от атак» РФ в Харьковской области, вопрос ограничений на применение западного оружия на Украине остается спорным среди стран Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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