США хотят разрешить своим военным подрядчикам работать на Украине

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность снятия ограничений на работу американских военных подрядчиков на Украине. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.
«Администрация Байдена движется к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине», — сообщили CNN четыре американских чиновника, знакомых с вопросом. Это поможет поддерживать и ремонтировать оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном, отметили госслужащие.
Снятие запрета позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории Украины, что станет «еще одним значительным изменением» в политике США. Ожидается, что на Украине будут находиться до нескольких сотен подрядчиков, что не приведет к массовому присутствию граждан США в стране.
В контексте поддержки Украины, Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 мая подтвердил согласие Байдена на нанесение ударов американским оружием по российской территории в районах близ Харькова. В то же время, несмотря на заявление Кабинета министров Германии о возможности использования немецкого оружия «для защиты от атак» РФ в Харьковской области, вопрос ограничений на применение западного оружия на Украине остается спорным среди стран Запада.
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