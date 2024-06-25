RT: в Махачкале силовики начали досматривать машины

В Махачкале организовали досмотр авто из-за скрывшей черной «Приоры»

26 июня 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

В Махачкале организовали досмотр авто после инцидента с черной «Приорой» (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Махачкале проводятся оперативные мероприятия по остановке и досмотру автомобилей после открывших стрельбу и скрывшихся от сотрудников ППС на черной «Приоре» неизвестных. Об этом сообщает RT. «Официально эта информация не подтверждена. При попытке правоохранителя приблизиться мужчины якобы открыли стрельбу, после чего скрылись», — сообщает издание. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Республике Дагестан для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в Махачкале на фоне стрельбы ввели план «Перехват». 25 июня один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись. Новость по теме На улицах Махачкалы неизвестные устроили перестрелку с полицией. Видео Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале проводятся оперативные мероприятия по остановке и досмотру автомобилей после открывших стрельбу и скрывшихся от сотрудников ППС на черной «Приоре» неизвестных. Об этом сообщает RT. «Официально эта информация не подтверждена. При попытке правоохранителя приблизиться мужчины якобы открыли стрельбу, после чего скрылись», — сообщает издание. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Республике Дагестан для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в Махачкале на фоне стрельбы ввели план «Перехват». 25 июня один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись.