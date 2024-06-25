RT: в Махачкале силовики начали досматривать машины

В Махачкале проводятся оперативные мероприятия по остановке и досмотру автомобилей после открывших стрельбу и скрывшихся от сотрудников ППС на черной «Приоре» неизвестных. Об этом сообщает RT.
«Официально эта информация не подтверждена. При попытке правоохранителя приблизиться мужчины якобы открыли стрельбу, после чего скрылись», — сообщает издание.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Республике Дагестан для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в Махачкале на фоне стрельбы ввели план «Перехват». 25 июня один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись.
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