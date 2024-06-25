25 июня 2024

RT: в Махачкале силовики начали досматривать машины

В Махачкале организовали досмотр авто из-за скрывшей черной «Приоры»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Резня на проспекте Ленина. Сургут, гибдд, дпс, досмотр автомобиля
В Махачкале организовали досмотр авто после инцидента с черной «Приорой» (архивное фото) Фото:

В Махачкале проводятся оперативные мероприятия по остановке и досмотру автомобилей после открывших стрельбу и скрывшихся от сотрудников ППС на черной «Приоре» неизвестных. Об этом сообщает RT.

«Официально эта информация не подтверждена. При попытке правоохранителя приблизиться мужчины якобы открыли стрельбу, после чего скрылись», — сообщает издание.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Республике Дагестан для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в Махачкале на фоне стрельбы ввели план «Перехват». 25 июня один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись.

Новость по теме
На улицах Махачкалы неизвестные устроили перестрелку с полицией. Видео

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Махачкале проводятся оперативные мероприятия по остановке и досмотру автомобилей после открывших стрельбу и скрывшихся от сотрудников ППС на черной «Приоре» неизвестных. Об этом сообщает RT. «Официально эта информация не подтверждена. При попытке правоохранителя приблизиться мужчины якобы открыли стрельбу, после чего скрылись», — сообщает издание. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Республике Дагестан для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в Махачкале на фоне стрельбы ввели план «Перехват». 25 июня один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...