Главу «Уральских заводов» подозревают в мошенничестве на 50 млн

Генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин арестован по подозрению в мошенничестве на сумму 50 миллионов рублей. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей», — сказал собеседник РИА Новости. Мужчина будет находиться под арестом до 17 августа 2024 года.
На заседании в Замоскворецком суде Москвы стало известно, что Мусин, занимая пост генерального директора АО «Уральские заводы», обманом похитил деньги, выделенные МВД России для исполнения государственного оборонного заказа. АО «Уральские заводы», расположенное в Ижевске, специализируется на проектировании и производстве средств связи для различных отраслей, включая правоохранительные органы.
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