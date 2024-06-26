Главу «Уральских заводов» подозревают в мошенничестве на 50 млн

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Клипарт. Пермь , деньги, пять тысяч, рубли
Мусина подозревают в хищении миллионов Фото:

Генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин арестован по подозрению в мошенничестве на сумму 50 миллионов рублей. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей», — сказал собеседник РИА Новости. Мужчина будет находиться под арестом до 17 августа 2024 года.

На заседании в Замоскворецком суде Москвы стало известно, что Мусин, занимая пост генерального директора АО «Уральские заводы», обманом похитил деньги, выделенные МВД России для исполнения государственного оборонного заказа. АО «Уральские заводы», расположенное в Ижевске, специализируется на проектировании и производстве средств связи для различных отраслей, включая правоохранительные органы.

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Генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин арестован по подозрению в мошенничестве на сумму 50 миллионов рублей. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей», — сказал собеседник РИА Новости. Мужчина будет находиться под арестом до 17 августа 2024 года. На заседании в Замоскворецком суде Москвы стало известно, что Мусин, занимая пост генерального директора АО «Уральские заводы», обманом похитил деньги, выделенные МВД России для исполнения государственного оборонного заказа. АО «Уральские заводы», расположенное в Ижевске, специализируется на проектировании и производстве средств связи для различных отраслей, включая правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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