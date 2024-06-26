МЧС обнаружило боеприпас на атакованном ВСУ пляже в Севастополе

26 июня 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной частью Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь В райне атакованного ВСУ пляжа в Севастополе подразделения МЧС нашли суббоеприпас ракеты. Об этом заявил начальник отделения подводного разминирования части специальных водолазных работ специализированного отряда главного управления МЧС РФ, майор внутренней службы Виктор Ильенко. «На данный момент обнаружен один суббоеприпас и обломки… Обследовано порядка двух гектаров водной акватории… Задействовано 14 водолазов специализированного отряда и сухопутная группа, которая обследовала берег», — рассказал Виктор Ильенко, его слова приводит РИА Новости. Суббоеприпас найден в воде. МЧС России исследует пляж Учкуевка, который пострадал от ракетного удара ВСУ. Сотрудники министерства ищут обломки, а также суббоеприпасы. По словам Ильенко, общая площадь поиска составляет шесть гектаров. На берегу опасных предметов пока не было обнаружено. До этого ВСУ ударили по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетной частью. Из них четыре были сбиты, а последняя отклонилась от курса и разорвалась около пляжа. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пострадали 153 человека. Часть раненых будет отправлена в Москву на лечение. Погибли четыре человека, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В райне атакованного ВСУ пляжа в Севастополе подразделения МЧС нашли суббоеприпас ракеты. Об этом заявил начальник отделения подводного разминирования части специальных водолазных работ специализированного отряда главного управления МЧС РФ, майор внутренней службы Виктор Ильенко. «На данный момент обнаружен один суббоеприпас и обломки… Обследовано порядка двух гектаров водной акватории… Задействовано 14 водолазов специализированного отряда и сухопутная группа, которая обследовала берег», — рассказал Виктор Ильенко, его слова приводит РИА Новости. Суббоеприпас найден в воде. МЧС России исследует пляж Учкуевка, который пострадал от ракетного удара ВСУ. Сотрудники министерства ищут обломки, а также суббоеприпасы. По словам Ильенко, общая площадь поиска составляет шесть гектаров. На берегу опасных предметов пока не было обнаружено. До этого ВСУ ударили по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетной частью. Из них четыре были сбиты, а последняя отклонилась от курса и разорвалась около пляжа. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пострадали 153 человека. Часть раненых будет отправлена в Москву на лечение. Погибли четыре человека, передает 360.ru.