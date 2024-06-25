25 июня 2024

Свердловский боец вернулся домой из украинского плена

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Освобожденных доставят в Москву для реабилитации
Освобожденных доставят в Москву для реабилитации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обмене российских и украинских пленных 25 июня был освобожден военнослужащий из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«У нас добрая весть- в результате российско- украинского обмена на родину вернулся еще один военнослужащий из нашей области, который был внесен в наш список. В этот раз мы рады, что в Россию переданы священнослужители», — написала Мерзлякова на свое странице соцсети «ВКонтакте», отметив, что работы по обмену военнопленных продолжаются.

Россия вернула военнослужащих из украинского плена по схеме «90 на 90». Освобожденные российские солдаты перевезены в Москву для последующего лечения и реабилитации. Еще двух свердловских бойцов вернули из плена на родину 31 мая.

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При обмене российских и украинских пленных 25 июня был освобожден военнослужащий из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «У нас добрая весть- в результате российско- украинского обмена на родину вернулся еще один военнослужащий из нашей области, который был внесен в наш список. В этот раз мы рады, что в Россию переданы священнослужители», — написала Мерзлякова на свое странице соцсети «ВКонтакте», отметив, что работы по обмену военнопленных продолжаются. Россия вернула военнослужащих из украинского плена по схеме «90 на 90». Освобожденные российские солдаты перевезены в Москву для последующего лечения и реабилитации. Еще двух свердловских бойцов вернули из плена на родину 31 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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