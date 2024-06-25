Свердловский боец вернулся домой из украинского плена

При обмене российских и украинских пленных 25 июня был освобожден военнослужащий из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«У нас добрая весть- в результате российско- украинского обмена на родину вернулся еще один военнослужащий из нашей области, который был внесен в наш список. В этот раз мы рады, что в Россию переданы священнослужители», — написала Мерзлякова на свое странице соцсети «ВКонтакте», отметив, что работы по обмену военнопленных продолжаются.
Россия вернула военнослужащих из украинского плена по схеме «90 на 90». Освобожденные российские солдаты перевезены в Москву для последующего лечения и реабилитации. Еще двух свердловских бойцов вернули из плена на родину 31 мая.
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