Самолет с освобожденными из плена ВСУ солдатами приземлился в Москве

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
В Россию вернулись 90 бойцов ВС РФ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Борт Ил-76 с 90 российскими военнослужащими, накануне освобожденными из украинского плена, приземлился в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Борт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. Девяносто наших бойцов накануне были освобождены из украинского плена», — говорится в telegram-канале Zvezdanews.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры результата обмена между Россией и Украиной. 90 бойцов российской армии обменяли на 90 служащих ВСУ. Посредником стали Объединенные Арабские Эмираты.

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Борт Ил-76 с 90 российскими военнослужащими, накануне освобожденными из украинского плена, приземлился в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда». «Борт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. Девяносто наших бойцов накануне были освобождены из украинского плена», — говорится в telegram-канале Zvezdanews. Ранее Министерство обороны РФ показало кадры результата обмена между Россией и Украиной. 90 бойцов российской армии обменяли на 90 служащих ВСУ. Посредником стали Объединенные Арабские Эмираты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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