Самолет с освобожденными из плена ВСУ солдатами приземлился в Москве

В Россию вернулись 90 бойцов ВС РФ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Борт Ил-76 с 90 российскими военнослужащими, накануне освобожденными из украинского плена, приземлился в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Борт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. Девяносто наших бойцов накануне были освобождены из украинского плена», — говорится в telegram-канале Zvezdanews.
Ранее Министерство обороны РФ показало кадры результата обмена между Россией и Украиной. 90 бойцов российской армии обменяли на 90 служащих ВСУ. Посредником стали Объединенные Арабские Эмираты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.