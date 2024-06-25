Минобороны показало возвращение 90 бойцов ВС РФ на Родину. Видео

Минобороны РФ: 90 российских бойцов вернулись из плена ВСУ

26 июня 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

В Россию из украинского плена вернулись 90 бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из украинского плена в Россию возвращаются 90 российских военнослужащих. В результате переговоров в обмен на их освобождение были переданы 90 военнопленных ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. «Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также добавили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Взамен переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины. Ранее, в мае 2024 года, Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля. Тогда на родину вернулись 100 бойцов ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из украинского плена в Россию возвращаются 90 российских военнослужащих. В результате переговоров в обмен на их освобождение были переданы 90 военнопленных ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. «Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также добавили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Взамен переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины. Ранее, в мае 2024 года, Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля. Тогда на родину вернулись 100 бойцов ВС РФ.