25 июня 2024

Минобороны показало возвращение 90 бойцов ВС РФ на Родину. Видео

Минобороны РФ: 90 российских бойцов вернулись из плена ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Россию из украинского плена вернулись 90 бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из украинского плена в Россию возвращаются 90 российских военнослужащих. В результате переговоров в обмен на их освобождение были переданы 90 военнопленных ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ.

«Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Взамен переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Ранее, в мае 2024 года, Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля. Тогда на родину вернулись 100 бойцов ВС РФ.

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Из украинского плена в Россию возвращаются 90 российских военнослужащих. В результате переговоров в обмен на их освобождение были переданы 90 военнопленных ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. «Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также добавили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Взамен переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины. Ранее, в мае 2024 года, Между Украиной и Россией произошел обмен пленными по формуле 75 на 75. Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля. Тогда на родину вернулись 100 бойцов ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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