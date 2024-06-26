Регионы УрФО отдали в бюджет России 4,5 триллиона рублей

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Сумма превысила прошлогодние показатели на 50%
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Налоговые поступления от регионов Уральского федерального округа в российский бюджет с января по май 2024 года достигли 4,5 трлн рублей. Эта сумма более чем на 50% превышает прошлогодние показатели, рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Поступление налогов в финансовую систему страны — это всегда индикатор состояния экономики. Мы видим, что за пять месяцев 2024 года регионы смогли увеличить налоговые доходы. Это означает, что основные налогоплательщики — промышленность и бизнес — не сбавляют темп и продолжают наращивать выпуск товаров, работ и услуг», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

Рост налоговых поступлений отмечен в каждом регионе УрФО. Однако самые большие показатели у Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по экономическому потенциалу по итогам первого квартала 2024 года. На первом месте оказалась Москва.

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Налоговые поступления от регионов Уральского федерального округа в российский бюджет с января по май 2024 года достигли 4,5 трлн рублей. Эта сумма более чем на 50% превышает прошлогодние показатели, рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Поступление налогов в финансовую систему страны — это всегда индикатор состояния экономики. Мы видим, что за пять месяцев 2024 года регионы смогли увеличить налоговые доходы. Это означает, что основные налогоплательщики — промышленность и бизнес — не сбавляют темп и продолжают наращивать выпуск товаров, работ и услуг», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Рост налоговых поступлений отмечен в каждом регионе УрФО. Однако самые большие показатели у Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по экономическому потенциалу по итогам первого квартала 2024 года. На первом месте оказалась Москва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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