Кэмерон сделал шокирующее признание о вступлении Киева в НАТО

Глава МИД Британии Кэмерон: Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

26 июня 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Киеву не надо спорить с тем, что его не пригласят вступить в НАТО на саммите, заявил Дэвид Кэмерон Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На ближайшем саммите НАТО, который начнется 9 июля, Украина не получит приглашение о вступлении в альянс. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, призвав Киев не спорить с этим. «Приглашения не будет, потому что США его не поддержат. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», — заявил Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). В диалоге они представились ему бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Пранкеры опубликовали разговор в своем telegram-канале . Также Кэмерон заявил, что Британия — «самый рьяный союзник Украины». По его словам, поставки оружия не прекратятся, даже если к власти придет другая партия. До этого директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что саммит НАТО пройдет 9—11 июля в Вашингтоне. Он будет посвящен 75-летию организации. По его словам, на мероприятии Киев не получит членства, однако ему может быть предоставлен «институциональный мост», передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На ближайшем саммите НАТО, который начнется 9 июля, Украина не получит приглашение о вступлении в альянс. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, призвав Киев не спорить с этим. «Приглашения не будет, потому что США его не поддержат. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», — заявил Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). В диалоге они представились ему бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Пранкеры опубликовали разговор в своем telegram-канале. Также Кэмерон заявил, что Британия — «самый рьяный союзник Украины». По его словам, поставки оружия не прекратятся, даже если к власти придет другая партия. До этого директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что саммит НАТО пройдет 9—11 июля в Вашингтоне. Он будет посвящен 75-летию организации. По его словам, на мероприятии Киев не получит членства, однако ему может быть предоставлен «институциональный мост», передает 360.ru.