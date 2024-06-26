Кэмерон сделал шокирующее признание о вступлении Киева в НАТО

Глава МИД Британии Кэмерон: Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Киеву не надо спорить с тем, что его не пригласят вступить в НАТО на саммите, заявил Дэвид Кэмерон Фото:

На ближайшем саммите НАТО, который начнется 9 июля, Украина не получит приглашение о вступлении в альянс. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, призвав Киев не спорить с этим.

«Приглашения не будет, потому что США его не поддержат. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», — заявил Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). В диалоге они представились ему бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Пранкеры опубликовали разговор в своем telegram-канале.

Также Кэмерон заявил, что Британия — «самый рьяный союзник Украины». По его словам, поставки оружия не прекратятся, даже если к власти придет другая партия.

До этого директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что саммит НАТО пройдет 9—11 июля в Вашингтоне. Он будет посвящен 75-летию организации. По его словам, на мероприятии Киев не получит членства, однако ему может быть предоставлен «институциональный мост», передает 360.ru.

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На ближайшем саммите НАТО, который начнется 9 июля, Украина не получит приглашение о вступлении в альянс. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, призвав Киев не спорить с этим. «Приглашения не будет, потому что США его не поддержат. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», — заявил Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). В диалоге они представились ему бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Пранкеры опубликовали разговор в своем telegram-канале. Также Кэмерон заявил, что Британия — «самый рьяный союзник Украины». По его словам, поставки оружия не прекратятся, даже если к власти придет другая партия. До этого директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что саммит НАТО пройдет 9—11 июля в Вашингтоне. Он будет посвящен 75-летию организации. По его словам, на мероприятии Киев не получит членства, однако ему может быть предоставлен «институциональный мост», передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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