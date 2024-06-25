В ХМАО летом начали дорожать фрукты

В Ханты-Мансийском автономном округе летом выросли цены на яблоки. За месяц фрукты подорожали почти на 10%, сообщил URA.RU Росстат.
«Средняя стоимость килограмма яблок в ХМАО по данным на конец июня составила 191,70 рубля. Месяцем ранее цена была в районе 175,89 рубля. Соответственно, продукция подорожала на 8,9%», — следует из статистики ведомства.
Среди крупнейших городов ХМАО больше всего яблоки стоят в Нижневартовске — более 206 рублей. В Сургуте тем временем продукцию продают почти по 193 рубля за килограмм, а в Ханты-Мансийске продавцы в среднем просят чуть больше 171 рубля.
Наоборот подешевели за это же время в ХМАО бананы. Их средняя стоимость по региону упала со 158 до 151 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетели цены на овощи. Стоимость картофеля за месяц выросла более чем на 60%
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!