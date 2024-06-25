25 июня 2024

В ХМАО летом начали дорожать фрукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Яблоки подорожали почти на 10%
Яблоки подорожали почти на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе летом выросли цены на яблоки. За месяц фрукты подорожали почти на 10%, сообщил URA.RU Росстат.

«Средняя стоимость килограмма яблок в ХМАО по данным на конец июня составила 191,70 рубля. Месяцем ранее цена была в районе 175,89 рубля. Соответственно, продукция подорожала на 8,9%», — следует из статистики ведомства.

Среди крупнейших городов ХМАО больше всего яблоки стоят в Нижневартовске — более 206 рублей. В Сургуте тем временем продукцию продают почти по 193 рубля за килограмм, а в Ханты-Мансийске продавцы в среднем просят чуть больше 171 рубля.

Наоборот подешевели за это же время в ХМАО бананы. Их средняя стоимость по региону упала со 158 до 151 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетели цены на овощи. Стоимость картофеля за месяц выросла более чем на 60%

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В Ханты-Мансийском автономном округе летом выросли цены на яблоки. За месяц фрукты подорожали почти на 10%, сообщил URA.RU Росстат. «Средняя стоимость килограмма яблок в ХМАО по данным на конец июня составила 191,70 рубля. Месяцем ранее цена была в районе 175,89 рубля. Соответственно, продукция подорожала на 8,9%», — следует из статистики ведомства. Среди крупнейших городов ХМАО больше всего яблоки стоят в Нижневартовске — более 206 рублей. В Сургуте тем временем продукцию продают почти по 193 рубля за килограмм, а в Ханты-Мансийске продавцы в среднем просят чуть больше 171 рубля. Наоборот подешевели за это же время в ХМАО бананы. Их средняя стоимость по региону упала со 158 до 151 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетели цены на овощи. Стоимость картофеля за месяц выросла более чем на 60%
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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