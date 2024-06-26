Reuters: доходы РФ от продажи нефти вырастут на 50% в июне

Доход России от продажи нефти и газа за июнь 2024 вырос почти на 50%. Общая сумма заработка составила почти 9,4 миллиарда долларов. Такие данные приводит Reuters.
«Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут более, чем на 50% в годовом исчислении до 9,4 миллиарда долларов (814 миллиардов рублей). Это обусловлено сокращением субсидий нефтеперерабатывающим заводам и отражает способность российской экономики ограничить влияние санкций», — сообщает Reuters.
Эксперты отмечают, что на доходы повлияла специальная военная операция на территории Украины. Тогда правительство из-за западных санкций было вынуждено перенаправлять нефть и газ в Индию и Китай. Reuters поясняет, что в федеральный бюджет на 2024 год правительство запланировало доходы от продажи нефти и газа в размере 10,7 трлн рублей. Это на 21% больше по сравнению с 2023 годом, когда снижение цен на нефть и сокращение экспорта газа привели к уменьшению доходов на 24%.
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