В галерее ХМАО выставят картины, написанные нефтью и соком ягод

В галерее знаменитого югорского художника Геннадия Райшева, которая расположена в Ханты-Мансийске, откроется выставка уникальных картин. Полотна написаны нефтью и соком таежных ягод. Автор экспозиции — художник из Сургута Алексей Скрипин.
«В основу выставки „Новые смыслы“ вошли уникальные произведения, написанные природными материалами югорского края — нефтью, соком таежных ягод. Таковы концептуальные работы „Возобновляемый ресурс“, полиптих „Соки земли Югорской“, где изображено югорское пространство с высоты птичьего полета, „Ничего личного — просто нефть“ и другие. По признанию автора, основная идея выставочного проекта состоит в том, что все, что нас окружает — это нефть, являющаяся первоосновой для созидания не только материального, но и духовного», — сообщили URA.RU в галерее.
Картины Скрипина также можно увидеть в сургутском краеведческом музее и галерее Санкт-Петербурга. Свою выставку в Ханты-Мансийске творец откроет авторским перформансом.
Ранее URA.RU рассказывало о картине школьницы из Нижневартовска, которую выставили в Эрмитаже. Варвара Юдина стала финалистом конкурса «Портрет Эрмитажного кота». Из всех работ для выставки в старейшем музее Санкт-Петербурга отобрали только 54 картины.
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