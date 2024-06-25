Кот спас хозяйку квартиры при ночном пожаре в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) кот разбудил спящую хозяйку квартиры, и она смогла спастись от начавшегося на балконе пожара, об этом URA.RU рассказали источники, присутствовавшие на месте ликвидации возгорания. Пожар произошел ночью 26 июня по адресу Советская, 106.
«Во время пожара кот разбудил спящую хозяйку квартиры, на балконе которой произошло возгорание. Женщина смогла вовремя покинуть помещение», — сообщили корреспонденту агентства источники на условиях анонимности.
Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС. Там сообщили, что женщина покинула квартиру самостоятельно, при ней был кот.
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В Ноябрьске (ЯНАО) кот разбудил спящую хозяйку квартиры, и она смогла спастись от начавшегося на балконе пожара, об этом URA.RU рассказали источники, присутствовавшие на месте ликвидации возгорания. Пожар произошел ночью 26 июня по адресу Советская, 106.
«Во время пожара кот разбудил спящую хозяйку квартиры, на балконе которой произошло возгорание. Женщина смогла вовремя покинуть помещение», — сообщили корреспонденту агентства источники на условиях анонимности. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС. Там сообщили, что женщина покинула квартиру самостоятельно, при ней был кот. Пожар на балконе четвертого этажа одной из квартир девятиэтажки произошел 26 июня в 1 час 17 минут. Очевидцы, заметившие пламя, вызвали пожарную охрану. Огонь был полностью потушен в два часа ночи, при пожаре никто не пострадал. В ГУ МЧС настоятельно рекомендуют оборудовать квартиры пожарными извещателями.