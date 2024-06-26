Эксклюзивный суперкар Тимофея Алтушкина появился на улицах Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мультимедийной выставки про разведчика Николая Кузнецова. Екатеринбург, алтушкин тимофей
Машину Тимофею Алтушкину привезли по спецзаказу Фото:

Эксклюзивный китайский электрокар GAC Aion Hyper SSR бизнесмена Тимофея Алтушкина (сын мецената, основателя РМК Игоря Алтушкина) появился на улицах Екатеринбурга. Это, вероятно, самая быстрая машина в городе. Кадры с ней опубликованы в соцсетях детейлинг-центра Autolab by RCC, который принадлежит Алтушкину-младшему.

«Четвертый в мире, первый и единственный на Урале! У нас много было интересных электрических авто, но этот автомобиль один из самых красивых», — говорится на странице компании в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чтобы защитить автомобиль снаружи и внутри, кузов поклеили премиальной полиуретановой пленкой STEK. А также оклеили лобовое стекло пленкой STEK, нанесли на всю кожу керамический состав от компании Geyon, а в конце для стиля затонировали стекла пленкой Llumar.

Впервые свой новый автомобиль Тимофей Алтушкин показал в начале февраля. Причем производить GAC Aion Hyper SSR, который может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды, начали только в октябре 2023-го. Тимофей решил купить авто после того, как увидел тизер с презентации. В его личном автопарке также есть BMW M8 и китайский электрокар бизнес-класса HiPhi Z.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксклюзивный китайский электрокар GAC Aion Hyper SSR бизнесмена Тимофея Алтушкина (сын мецената, основателя РМК Игоря Алтушкина) появился на улицах Екатеринбурга. Это, вероятно, самая быстрая машина в городе. Кадры с ней опубликованы в соцсетях детейлинг-центра Autolab by RCC, который принадлежит Алтушкину-младшему. «Четвертый в мире, первый и единственный на Урале! У нас много было интересных электрических авто, но этот автомобиль один из самых красивых», — говорится на странице компании в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Чтобы защитить автомобиль снаружи и внутри, кузов поклеили премиальной полиуретановой пленкой STEK. А также оклеили лобовое стекло пленкой STEK, нанесли на всю кожу керамический состав от компании Geyon, а в конце для стиля затонировали стекла пленкой Llumar. Впервые свой новый автомобиль Тимофей Алтушкин показал в начале февраля. Причем производить GAC Aion Hyper SSR, который может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды, начали только в октябре 2023-го. Тимофей решил купить авто после того, как увидел тизер с презентации. В его личном автопарке также есть BMW M8 и китайский электрокар бизнес-класса HiPhi Z.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...