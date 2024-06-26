Эксклюзивный суперкар Тимофея Алтушкина появился на улицах Екатеринбурга. Видео

26 июня 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Машину Тимофею Алтушкину привезли по спецзаказу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксклюзивный китайский электрокар GAC Aion Hyper SSR бизнесмена Тимофея Алтушкина (сын мецената, основателя РМК Игоря Алтушкина) появился на улицах Екатеринбурга. Это, вероятно, самая быстрая машина в городе. Кадры с ней опубликованы в соцсетях детейлинг-центра Autolab by RCC, который принадлежит Алтушкину-младшему. «Четвертый в мире, первый и единственный на Урале! У нас много было интересных электрических авто, но этот автомобиль один из самых красивых», — говорится на странице компании в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Чтобы защитить автомобиль снаружи и внутри, кузов поклеили премиальной полиуретановой пленкой STEK. А также оклеили лобовое стекло пленкой STEK, нанесли на всю кожу керамический состав от компании Geyon, а в конце для стиля затонировали стекла пленкой Llumar. Впервые свой новый автомобиль Тимофей Алтушкин показал в начале февраля. Причем производить GAC Aion Hyper SSR, который может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды, начали только в октябре 2023-го. Тимофей решил купить авто после того, как увидел тизер с презентации. В его личном автопарке также есть BMW M8 и китайский электрокар бизнес-класса HiPhi Z. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксклюзивный китайский электрокар GAC Aion Hyper SSR бизнесмена Тимофея Алтушкина (сын мецената, основателя РМК Игоря Алтушкина) появился на улицах Екатеринбурга. Это, вероятно, самая быстрая машина в городе. Кадры с ней опубликованы в соцсетях детейлинг-центра Autolab by RCC, который принадлежит Алтушкину-младшему. «Четвертый в мире, первый и единственный на Урале! У нас много было интересных электрических авто, но этот автомобиль один из самых красивых», — говорится на странице компании в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Чтобы защитить автомобиль снаружи и внутри, кузов поклеили премиальной полиуретановой пленкой STEK. А также оклеили лобовое стекло пленкой STEK, нанесли на всю кожу керамический состав от компании Geyon, а в конце для стиля затонировали стекла пленкой Llumar. Впервые свой новый автомобиль Тимофей Алтушкин показал в начале февраля. Причем производить GAC Aion Hyper SSR, который может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды, начали только в октябре 2023-го. Тимофей решил купить авто после того, как увидел тизер с презентации. В его личном автопарке также есть BMW M8 и китайский электрокар бизнес-класса HiPhi Z.