Кремль: новый генсек НАТО ничего не изменит в отношениях с Россией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что выбор нового генсека НАТО ничего не изменит
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что выбор нового генсека НАТО ничего не изменит Фото:

Выбор нового генсека НАТО ничего не изменит в отношениях альянса с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о выборе Марка Рютте на этот пост.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, которая работает с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс», — заявил Песков.

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально утвержден на должность следующего генсека альянса. В должность Рютте вступит 1 октября. На текущий момент пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг.

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Выбор нового генсека НАТО ничего не изменит в отношениях альянса с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о выборе Марка Рютте на этот пост. «Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, которая работает с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс», — заявил Песков. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально утвержден на должность следующего генсека альянса. В должность Рютте вступит 1 октября. На текущий момент пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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