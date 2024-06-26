Кремль: новый генсек НАТО ничего не изменит в отношениях с Россией

Выбор нового генсека НАТО ничего не изменит в отношениях альянса с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о выборе Марка Рютте на этот пост.
«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, которая работает с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс», — заявил Песков.
Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально утвержден на должность следующего генсека альянса. В должность Рютте вступит 1 октября. На текущий момент пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг.
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