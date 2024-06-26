МЧС рассказало подробности пожара на машиностроительном заводе в Пермском крае

МЧС Пермского края: пожар на машиностроительном заводе в Очере ликвидирован
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар возник в штанговом цехе
Пожар возник в штанговом цехе Фото:

Пожар, который произошел 26 июня на Очерском машиностроительном заводе, ликвидировали в 12 часов 32 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

«Сообщение о пожаре на улице Малышева в городе Очер поступило 26 июня в 12 часов 15 минут. Ликвидация пожара в 12 часов 32 минуты», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел из-за горения утеплителя в штанговом цехе. Сотрудники завода самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Погибших и пострадавших нет.

Ранее URA.RU рассказало, что на Очерском машиностроительном заводе произошел пожар. Его площадь составила 20 квадратных метров. 

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Пожар, который произошел 26 июня на Очерском машиностроительном заводе, ликвидировали в 12 часов 32 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края. «Сообщение о пожаре на улице Малышева в городе Очер поступило 26 июня в 12 часов 15 минут. Ликвидация пожара в 12 часов 32 минуты», — сказано в сообщении. Уточняется, что пожар произошел из-за горения утеплителя в штанговом цехе. Сотрудники завода самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU рассказало, что на Очерском машиностроительном заводе произошел пожар. Его площадь составила 20 квадратных метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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