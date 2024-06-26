Пожар, который произошел 26 июня на Очерском машиностроительном заводе, ликвидировали в 12 часов 32 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.
«Сообщение о пожаре на улице Малышева в городе Очер поступило 26 июня в 12 часов 15 минут. Ликвидация пожара в 12 часов 32 минуты», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пожар произошел из-за горения утеплителя в штанговом цехе. Сотрудники завода самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Погибших и пострадавших нет.
Ранее URA.RU рассказало, что на Очерском машиностроительном заводе произошел пожар. Его площадь составила 20 квадратных метров.
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