В Пермском крае на машиностроительном заводе произошел крупный пожар

На место ЧП выехали пожарные
В Пермском крае 26 июня на Очерском машиностроительном заводе произошел пожар. Было эвакуировано 200 человек.
«Утром 26 июня в штанговом цехе Очерского машиностроительного завода произошел пожар. Площадь возгорания 20 квадратных метров», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что угрозы для населения нет, а на месте работают сотрудники МЧС. Корреспонденту агентства не удалось дозвониться по телефонам, указанным на официальном сайте предприятия, чтобы уточнить подробную информацию о происшествии.
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