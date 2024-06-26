В Пермском крае на машиностроительном заводе произошел крупный пожар

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На место ЧП выехали пожарные
На место ЧП выехали пожарные Фото:

В Пермском крае 26 июня на Очерском машиностроительном заводе произошел пожар. Было эвакуировано 200 человек.

«Утром 26 июня в штанговом цехе Очерского машиностроительного завода произошел пожар. Площадь возгорания 20 квадратных метров», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что угрозы для населения нет, а на месте работают сотрудники МЧС. Корреспонденту агентства не удалось дозвониться по телефонам, указанным на официальном сайте предприятия, чтобы уточнить подробную информацию о происшествии.

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В Пермском крае 26 июня на Очерском машиностроительном заводе произошел пожар. Было эвакуировано 200 человек. «Утром 26 июня в штанговом цехе Очерского машиностроительного завода произошел пожар. Площадь возгорания 20 квадратных метров», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что угрозы для населения нет, а на месте работают сотрудники МЧС. Корреспонденту агентства не удалось дозвониться по телефонам, указанным на официальном сайте предприятия, чтобы уточнить подробную информацию о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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