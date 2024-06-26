Задержанного ФСБ экс-главу «Курганавтодора» Ганина арестовали: главные заявления с заседания. Видео

Задержанного ФСБ экс-директора курганской госорганизации Ганина отправили в СИЗО

26 июня 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Экс-директора «Курганавтодора» Павла Ганина отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала в Кургане бывшего директора госучреждения Ганина Бывшего директора госорганизации «Курганавтодор» Павла Ганина, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, отправили в СИЗО. Об этом стало известно во время заседания в Курганском городском суде, передает корреспондент URA.RU с места событий. При этом защита просила отправить Ганина под домашний арест, чтобы он мог помочь ребенку инвалиду. «Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца со дня его задержания по 24 августа 2024 года», — заявил судья. Ганин будет находиться в СИЗО. Версия следствия Вместе с Ганиным также будут судить сотрудника организации Андрея Анисимова. «Предварительным следствием установлено, что Ганин и Анисимов, являясь должностными лицами, с июня по декабрь 2022 года достоверно зная, что часть работ по госконтракту по выполнению ремонта дороги в Половинском районе не выполнена, приняли указанные работы и оплатили на сумму не менее 15 млн 318 тысяч рублей. Умышленные действия повлекли тяжкие последствия, которые привели к ущербу для государственного бюджета на указанную сумму», — заявил следователь УФСБ России по Курганской области в суде. Павла Ганина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следствие просило суд выбрать меру пресечения для Ганина в виде ареста, так как опасается, что он может скрыться за границу и оказать давление на свидетелей. Прокурор согласился с доводами следствия. При этом на суде поднимался вопрос о частых выездах Ганина за границу — на два, на три и на шесть дней. Обвиняемый пояснил, что покидал страну, находясь в отпуске. Родственники не смогут обойтись без Ганина Защита обвиняемого просила смягчить меру пресечения — выбрать для Ганина домашний арест. Было предложено внести залог на депозит суда в размере 500 тысяч рублей. Также защита объясняла, что Ганин ухаживает за ребенком, который является инвалидом, а также имеет на иждивении еще двоих детей. На заседании заслушали показания жены Ганина. Она объяснила, что ей будет тяжело справиться без мужа. Второй свидетель — тетя жены Ганина, у которых семья снимает жилье, плача подтвердила, что у нее в доме найдется место для Ганина, если его отправят под домашний арест. «Я его столько лет знаю, как хорошего порядочного семьянина, работника», — охарактеризовала его женщина. Жене Ганина пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за сыном-инвалидом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ганин готов признать вину Новость по теме ФСБ распространила видео задержания курганского экс-директора Ганина «Он не намерен препятствовать расследованию. Более того, будет ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Вину он будет признавать в полном объеме и намерен это делать», — сообщила адвокат. Она отметила, что жена Ганина сейчас не работает из-за того, что ребенок инвалид. Она добавила, что следствие не представило доказательств того, что Ганин оказывал на кого-то давление или кто-то его опасается. Также адвокат напомнила, что сейчас Год семьи, поэтому попросила учитывать интересы семьи. В итоге суд посчитал, что Ганина стоит отправить под арест и направить в СИЗО. Там он пробудет два месяца. Сотрудники ФСБ задержали Ганина 25 июня. Он возглавлял госорганизацию «Курганавтодор» с июня 2022 года по май 2023 года. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемые по предварительному сговору осуществили оплату за ремонтные работы автомобильных дорог, которые на самом деле не были выполнены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего директора госорганизации «Курганавтодор» Павла Ганина, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, отправили в СИЗО. Об этом стало известно во время заседания в Курганском городском суде, передает корреспондент URA.RU с места событий. При этом защита просила отправить Ганина под домашний арест, чтобы он мог помочь ребенку инвалиду. «Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца со дня его задержания по 24 августа 2024 года», — заявил судья. Ганин будет находиться в СИЗО. Вместе с Ганиным также будут судить сотрудника организации Андрея Анисимова. «Предварительным следствием установлено, что Ганин и Анисимов, являясь должностными лицами, с июня по декабрь 2022 года достоверно зная, что часть работ по госконтракту по выполнению ремонта дороги в Половинском районе не выполнена, приняли указанные работы и оплатили на сумму не менее 15 млн 318 тысяч рублей. Умышленные действия повлекли тяжкие последствия, которые привели к ущербу для государственного бюджета на указанную сумму», — заявил следователь УФСБ России по Курганской области в суде. Следствие просило суд выбрать меру пресечения для Ганина в виде ареста, так как опасается, что он может скрыться за границу и оказать давление на свидетелей. Прокурор согласился с доводами следствия. При этом на суде поднимался вопрос о частых выездах Ганина за границу — на два, на три и на шесть дней. Обвиняемый пояснил, что покидал страну, находясь в отпуске. Защита обвиняемого просила смягчить меру пресечения — выбрать для Ганина домашний арест. Было предложено внести залог на депозит суда в размере 500 тысяч рублей. Также защита объясняла, что Ганин ухаживает за ребенком, который является инвалидом, а также имеет на иждивении еще двоих детей. На заседании заслушали показания жены Ганина. Она объяснила, что ей будет тяжело справиться без мужа. Второй свидетель — тетя жены Ганина, у которых семья снимает жилье, плача подтвердила, что у нее в доме найдется место для Ганина, если его отправят под домашний арест. «Я его столько лет знаю, как хорошего порядочного семьянина, работника», — охарактеризовала его женщина. «Он не намерен препятствовать расследованию. Более того, будет ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Вину он будет признавать в полном объеме и намерен это делать», — сообщила адвокат. Она отметила, что жена Ганина сейчас не работает из-за того, что ребенок инвалид. Она добавила, что следствие не представило доказательств того, что Ганин оказывал на кого-то давление или кто-то его опасается. Также адвокат напомнила, что сейчас Год семьи, поэтому попросила учитывать интересы семьи. В итоге суд посчитал, что Ганина стоит отправить под арест и направить в СИЗО. Там он пробудет два месяца. Сотрудники ФСБ задержали Ганина 25 июня. Он возглавлял госорганизацию «Курганавтодор» с июня 2022 года по май 2023 года. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемые по предварительному сговору осуществили оплату за ремонтные работы автомобильных дорог, которые на самом деле не были выполнены.