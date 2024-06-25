Чем в Кургане известен экс-директор компании властей Ганин, задержанный ФСБ

В Кургане сотрудники ФСБ задержали бывшего директора госучреждения «Курганавтодор» Павла Ганина. URA.RU вспоминает, чем известен Ганин, которого подозревают в коррупции.
Служба в ГИБДД
До работы в «Курганавтодоре» Ганин служил в ГИБДД. В 2019 году он был заместителем начальника отдела — начальником Отделения технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области.
Работа в «Курганавтодоре»
Ганин возглавил организацию, относящуюся к департаменту строительства в 2022 году. За время работы ему пришлось столкнуться с проблемой уборки мостов. Власти не могли подписать контракт с компанией, которая отвечала бы за уборку мостов от снега. Одна из закупок была отменена из-за допущенных нарушений.
Спустя год после трудоустройства его уволили. По данным прокуратуры, при трудоустройстве Ганин скрыл, что работал в региональной Госавтоинспекции. Он должен был получить согласие на трудоустройство от специальной комиссии, чего не было сделано.
Ганина задержали 26 июня. Его подозревают в коррупции во время выполнения нацпроекта «Безопасные дороги». Сумма ущерба оценивается в 15 млн рублей.
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