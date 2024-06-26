Появился первый трейлер фильма о персонаже Светлакова из «Наша Russia». Видео

ТНТ опубликовало трейлер комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с Сергеем Светлаковым снимались Светлана Листова и Александр Новиков
Вместе с Сергеем Светлаковым снимались Светлана Листова и Александр Новиков

Фильм «Беляковы в отпуске» от шоумена Сергея Светлакова (экс-участник «Уральских пельменей») выйдет в прокат 26 сентября. Картина расскажет о приключениях Сергея Белякова (герой популярной передачи «Наша Russia») и его семьи, которые отправились отдыхать в Турцию. Трейлером с URA.RU поделились представители телеканала ТНТ.

«Это была сложная, но очень душевная работа: вся съемочная группа дышала в унисон. Всем очень нравился сценарий, и мы мечтали, чтобы буквы ожили. Море, солнце, яркий актерский состав и много любви и улыбок — для зрителя здесь есть все! Отдельное спасибо хочу сказать погоде: погода — ты — молодец! Самое главное, что люди, которые даже не знают Сергея Юрьевича Белякова, смогут сразу понять, принять и, думаю, полюбить его семью», — сказал Светлаков.

Съемки проходили на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике. Производством комедии занимается студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев), режиссер ленты — Александр Назаров, для которого фильм станет режиссерским дебютом в полнометражном кино.

В центре сюжета — Сергей Беляков из Таганрога и его семья, которые приехали в отпуск в Турцию. Но оказалось, что глава семейства оплатил билеты на следующий год. В отеле семья встречает богачей Дубравиных, которым завидуют со школьных лет, и начинает притворяться состоятельными людьми.

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Фильм «Беляковы в отпуске» от шоумена Сергея Светлакова (экс-участник «Уральских пельменей») выйдет в прокат 26 сентября. Картина расскажет о приключениях Сергея Белякова (герой популярной передачи «Наша Russia») и его семьи, которые отправились отдыхать в Турцию. Трейлером с URA.RU поделились представители телеканала ТНТ. «Это была сложная, но очень душевная работа: вся съемочная группа дышала в унисон. Всем очень нравился сценарий, и мы мечтали, чтобы буквы ожили. Море, солнце, яркий актерский состав и много любви и улыбок — для зрителя здесь есть все! Отдельное спасибо хочу сказать погоде: погода — ты — молодец! Самое главное, что люди, которые даже не знают Сергея Юрьевича Белякова, смогут сразу понять, принять и, думаю, полюбить его семью», — сказал Светлаков. Съемки проходили на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике. Производством комедии занимается студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев), режиссер ленты — Александр Назаров, для которого фильм станет режиссерским дебютом в полнометражном кино. В центре сюжета — Сергей Беляков из Таганрога и его семья, которые приехали в отпуск в Турцию. Но оказалось, что глава семейства оплатил билеты на следующий год. В отеле семья встречает богачей Дубравиных, которым завидуют со школьных лет, и начинает притворяться состоятельными людьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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