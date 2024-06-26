Что сделать тюменцам, чтобы оштрафовать самокатчика на 100 тысяч рублей

Тюменских самокатчиков будут штрафовать на 100 тысяч рублей за пьяную езду

26 июня 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Самокатчикам грозит штраф до 100 тысяч рублей или блокировка аккаунта в сервисе аренды транспорта Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителям Тюмени советуют жаловаться на электросамокатчиков за неправильную парковку, поездку вдвоем и другие нарушения через telegram-бот. Как сообщили URA.RU в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh, хулиганам грозит штраф до 100 тысяч рублей или блокировка аккаунта в сервисе аренды транспорта. Как и за что могут наказать водителей электросамокатов — в материале URA.RU. Наказания В этом году суммы штрафов для электросамокатчиков сильно выросли. Если раньше за езду вдвоем на одном транспорте выписывали штраф в размере 800 рублей, то в 2024 году придется отдать пять тысяч рублей. За использование самокатов несовершеннолетними сервис будет блокировать пользователей и штрафовать на 10 тысяч рублей. Нарушение правил парковки также повлечет за собой штраф в размере 500 рублей, за неспешивание на пешеходном переходе придется заплатить 1000 рублей. Самыми серьезными считаются инциденты по вине водителей СИМ, повлекшие причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, а также езда в наркотическом или алкогольном опьянении. За это грозит штраф до 100 тысяч рублей и блокировка в сервисе. Куда жаловаться на нарушителей Как ранее писало URA.RU, тюменцы из мести начали закидывать СИМ в мусорки и на крыши остановок. Но в пресс-службе Whoosh посоветовали так не делать — эти действия могут расценивать как хулиганство или вандализм. Лучше фотографировать нарушителей на электросамокатах и писать в специальный бот. «Если вы увидели нарушение — не важно, поездку вдвоем, неспешивание на пешеходном переходе или неаккуратную парковку — сделайте фото или видео, укажите адрес и время, и пришлите в telegram-бот Samokat_ru_bot. Информация поступит в сервис, которому принадлежит самокат нарушителя и мы примем меры — выпишем штраф или заблокируем аккаунт», — рассказали агентству в компании. Отмечается, что при первом нарушении правил парковки штраф будет составлять 500 рублей, при повторном — 1000, а дальше аккаунт хулигана будет заблокирован. При ДТП с участием самокатчика сервис по запросу полиции предоставляет все данные о поездке и нарушителе ПДД. Дополнительные меры в отношении злоумышленников принимать не планируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Тюмени советуют жаловаться на электросамокатчиков за неправильную парковку, поездку вдвоем и другие нарушения через telegram-бот. Как сообщили URA.RU в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh, хулиганам грозит штраф до 100 тысяч рублей или блокировка аккаунта в сервисе аренды транспорта. Как и за что могут наказать водителей электросамокатов — в материале URA.RU. В этом году суммы штрафов для электросамокатчиков сильно выросли. Если раньше за езду вдвоем на одном транспорте выписывали штраф в размере 800 рублей, то в 2024 году придется отдать пять тысяч рублей. За использование самокатов несовершеннолетними сервис будет блокировать пользователей и штрафовать на 10 тысяч рублей. Нарушение правил парковки также повлечет за собой штраф в размере 500 рублей, за неспешивание на пешеходном переходе придется заплатить 1000 рублей. Самыми серьезными считаются инциденты по вине водителей СИМ, повлекшие причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, а также езда в наркотическом или алкогольном опьянении. За это грозит штраф до 100 тысяч рублей и блокировка в сервисе. Как ранее писало URA.RU, тюменцы из мести начали закидывать СИМ в мусорки и на крыши остановок. Но в пресс-службе Whoosh посоветовали так не делать — эти действия могут расценивать как хулиганство или вандализм. Лучше фотографировать нарушителей на электросамокатах и писать в специальный бот. «Если вы увидели нарушение — не важно, поездку вдвоем, неспешивание на пешеходном переходе или неаккуратную парковку — сделайте фото или видео, укажите адрес и время, и пришлите в telegram-бот Samokat_ru_bot. Информация поступит в сервис, которому принадлежит самокат нарушителя и мы примем меры — выпишем штраф или заблокируем аккаунт», — рассказали агентству в компании. Отмечается, что при первом нарушении правил парковки штраф будет составлять 500 рублей, при повторном — 1000, а дальше аккаунт хулигана будет заблокирован. При ДТП с участием самокатчика сервис по запросу полиции предоставляет все данные о поездке и нарушителе ПДД. Дополнительные меры в отношении злоумышленников принимать не планируют.