25 июня 2024

Ямальских оленей прививают от сибирской язвы

Ветеринарная служба ЯНАО начала второй этап вакцинации северных оленей
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, ямал, северные олени
По данным департамента АПК поголовье оленей составляет более 730 тысяч Фото:

В Тазовском районе ЯНАО — стартовал второй этап вакцинации северных оленей против сибирской язвы — Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Благодаря ответственному подходу оленеводов к вопросам профилактики болезней и ветеринарных обработок в прошлом году был поставлен рекорд — 539 тысяч вакцинированных животных. За первый этап уже привито более 252 тысяч оленей», — отмечает заместитель руководителя окружной службы ветеринарии Александр Сергушин.

В текущем году задача 19 бригад специалистов — привить не менее 545 тысяч голов в районах севера. Кроме того, к работе привлекут коренных народов севера, они помогут в работе с оленями. На данном этапе работа началась в Тазовском районе.

По данным департамента АПК поголовье оленей составляет более 730 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о мерах профилактики сибирской язвы у оленей.

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В Тазовском районе ЯНАО — стартовал второй этап вакцинации северных оленей против сибирской язвы — Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Благодаря ответственному подходу оленеводов к вопросам профилактики болезней и ветеринарных обработок в прошлом году был поставлен рекорд — 539 тысяч вакцинированных животных. За первый этап уже привито более 252 тысяч оленей», — отмечает заместитель руководителя окружной службы ветеринарии Александр Сергушин. В текущем году задача 19 бригад специалистов — привить не менее 545 тысяч голов в районах севера. Кроме того, к работе привлекут коренных народов севера, они помогут в работе с оленями. На данном этапе работа началась в Тазовском районе. По данным департамента АПК поголовье оленей составляет более 730 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о мерах профилактики сибирской язвы у оленей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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