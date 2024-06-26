На Украине назвали власть Зеленского «огромной имитацией»

Экс-министр Украины Рева назвал власть Зеленского «огромной имитацией»

26 июня 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Андрей Рева сообщил, что из-за власти Владимира Зеленского появилось много проблем в стране Фото: Официальный сайт президента Украины Власть лидера Украины Владимира Зеленского является огромной имитацией. Об этом заявил бывший министр соцполитики страны Андрей Рева. По его словам, в Киеве врут про Украину, которая якобы «шагает от победы до победы». «Ложь, которая каждый день из всех щелей льется на головы наших людей, многих ослепляет… То, что мы видим сегодня, это имитация. И вообще вся власть Зеленского — это огромная имитация», — заявил Рева в эфире украинского телеканала «Прямой». Сюжет опубликован на youtube-канале «Прямого». По словам Ревы, многие жителям Украины придется столкнуться с реальностью. Он отметил, что киевский режим врет про Украину, которая якобы «шагает от победы до победы». Политик подчеркнул, что власть Зеленского привела к большому количеству проблем. Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины с 20 мая, передает «Национальная служба новостей». Глава России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьезного анализа, сообщает RT. По его словам, теперь непонятно, с кем подписывать юридические документы, если мирные переговоры возобновятся, передает телеканал 360. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой, зависящей от США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власть лидера Украины Владимира Зеленского является огромной имитацией. Об этом заявил бывший министр соцполитики страны Андрей Рева. По его словам, в Киеве врут про Украину, которая якобы «шагает от победы до победы». «Ложь, которая каждый день из всех щелей льется на головы наших людей, многих ослепляет… То, что мы видим сегодня, это имитация. И вообще вся власть Зеленского — это огромная имитация», — заявил Рева в эфире украинского телеканала «Прямой». Сюжет опубликован на youtube-канале «Прямого». По словам Ревы, многие жителям Украины придется столкнуться с реальностью. Он отметил, что киевский режим врет про Украину, которая якобы «шагает от победы до победы». Политик подчеркнул, что власть Зеленского привела к большому количеству проблем. Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины с 20 мая, передает «Национальная служба новостей». Глава России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьезного анализа, сообщает RT. По его словам, теперь непонятно, с кем подписывать юридические документы, если мирные переговоры возобновятся, передает телеканал 360. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой, зависящей от США.