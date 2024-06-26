Власти ХМАО наградят экс-губернатора Комарову почетным званием

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова станет почетным гражданином Югры. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
По словам собеседника агентства, за это решение проголосуют депутаты югорской думы на заседании 27 июня. А предварительно его уже обсудили на комиссии по регламенту, депутатской деятельности и этике. «Предложение о награждении Комаровой в думу внес врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Кстати, звание почетного гражданина предполагает ежемесячную выплату в размере 17 тысяч рублей», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО предложил Комаровой осенью занять пост сенатора от Югры. На что она ответила согласием.
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