Бизнесмены подали коллективный судебный иск к МУП мэрии Сургутского района

Два бизнесмена из Сургута подали коллективный иск к МУП мэрии Сургутского района «Сургутрайторф». Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей Евгений Городилов.
«Мы предоставляли предприятию технику в аренду. Главным подрядчиком выступал мой партнер. Обязательства по контракту мы выполнили, о чем есть бланки выполненных работ, подписанные прежним директором предприятия. После смены руководства новый директор отказалась оплачивать долги в семь миллионов рублей, и мы пошли в суд. И это не первый процесс, готовится еще несколько обращений и от других бизнесменов», — сообщил Городилов.
Между тем в «СРТ» заявили, что предприятие оспаривает часть сделки подрядчиком по вывозу строительного мусора на полигон. «Зафиксированы факты, что подрядной организацией не были выполнены эти работы в полном объеме. В связи с чем идет судебное разбирательство по уточнению сумм и объемов выполненных работ», — сообщила директор МУП «СРТ» Оксана Чурикова.
Предприниматель заявляет, что их фирмы предоставляли МУП технику в аренду, а организацией работ по вывозу мусора занимался сам «СРТ». «У нас по контракту вся техника часы отработала. И она не стояла. Все что приказывал „СРТ“ выполнялось. Вывоз мусора — это другой вид работ и уровень допуска», — добавил Городилов.
Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск на муниципальное предприятие «Сургутрайторф», которое принадлежит администрации Сургутского района. По данному факту была инициирована проверк
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