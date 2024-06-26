Бизнесмены подали коллективный судебный иск к МУП мэрии Сургутского района

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Бизнесмены просят суд обязать МУП выплатить им семь миллионов рублей
Бизнесмены просят суд обязать МУП выплатить им семь миллионов рублей Фото:

Два бизнесмена из Сургута подали коллективный иск к МУП мэрии Сургутского района «Сургутрайторф». Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей Евгений Городилов.

«Мы предоставляли предприятию технику в аренду. Главным подрядчиком выступал мой партнер. Обязательства по контракту мы выполнили, о чем есть бланки выполненных работ, подписанные прежним директором предприятия. После смены руководства новый директор отказалась оплачивать долги в семь миллионов рублей, и мы пошли в суд. И это не первый процесс, готовится еще несколько обращений и от других бизнесменов», — сообщил Городилов.

Между тем в «СРТ» заявили, что предприятие оспаривает часть сделки подрядчиком по вывозу строительного мусора на полигон. «Зафиксированы факты, что подрядной организацией не были выполнены эти работы в полном объеме. В связи с чем идет судебное разбирательство по уточнению сумм и объемов выполненных работ», — сообщила директор МУП «СРТ» Оксана Чурикова.

Предприниматель заявляет, что их фирмы предоставляли МУП технику в аренду, а организацией работ по вывозу мусора занимался сам «СРТ». «У нас по контракту вся техника часы отработала. И она не стояла. Все что приказывал „СРТ“ выполнялось. Вывоз мусора — это другой вид работ и уровень допуска», — добавил Городилов.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск на муниципальное предприятие «Сургутрайторф», которое принадлежит администрации Сургутского района. По данному факту была инициирована проверк

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Два бизнесмена из Сургута подали коллективный иск к МУП мэрии Сургутского района «Сургутрайторф». Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей Евгений Городилов. «Мы предоставляли предприятию технику в аренду. Главным подрядчиком выступал мой партнер. Обязательства по контракту мы выполнили, о чем есть бланки выполненных работ, подписанные прежним директором предприятия. После смены руководства новый директор отказалась оплачивать долги в семь миллионов рублей, и мы пошли в суд. И это не первый процесс, готовится еще несколько обращений и от других бизнесменов», — сообщил Городилов. Между тем в «СРТ» заявили, что предприятие оспаривает часть сделки подрядчиком по вывозу строительного мусора на полигон. «Зафиксированы факты, что подрядной организацией не были выполнены эти работы в полном объеме. В связи с чем идет судебное разбирательство по уточнению сумм и объемов выполненных работ», — сообщила директор МУП «СРТ» Оксана Чурикова. Предприниматель заявляет, что их фирмы предоставляли МУП технику в аренду, а организацией работ по вывозу мусора занимался сам «СРТ». «У нас по контракту вся техника часы отработала. И она не стояла. Все что приказывал „СРТ“ выполнялось. Вывоз мусора — это другой вид работ и уровень допуска», — добавил Городилов. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск на муниципальное предприятие «Сургутрайторф», которое принадлежит администрации Сургутского района. По данному факту была инициирована проверк
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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