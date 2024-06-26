Губернатор ЯНАО Артюхов обозначил сроки реализации студенческого кампуса в Тарко-Сале

Глава ЯНАО Артюхов: проект кампуса в Тарко-Сале закончат в 2024 году

Губернатор ЯНАО поблагодарил руководство «НОВАТЭК» за инициативность в создании кампуса в Тарко-Сале Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду на то, что подготовка проекта и начало строительства студенческого кампуса в Тарко-Сале начнется в 2024 году. Соответствующий вопрос губернатору задали журналисты на молодежном форуме «УТРО» в Екатеринбурге.

«Мы надеемся, что в этом году окончательно сложим все параметры нового кампуса и сможем приступить к его реализации. Он будет расположен в центральной части города. Учитывая большое спортивное звено, которое уже построено в Тарко-Сале (стадион, комплекс бассейна, ледовая арена), — это будет хороший студенческий кампус, где, уверен, будут учится и ребята из Пуровского района, и жители других муниципальных образований», — сказал Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала также выразил благодарность руководству ПАО «НОВАТЭК», во взаимодействии с которым идет разработка арктического кампуса. «Сегодня это всемирно известная компания, но ее корни уходят в Тарко-Сале. И это желание руководителя компании Леонида Михельсона в своем базовом городе сделать хороший центр образования. Мы очень рады, что такая инициатива внутри компании родилась», — поделился губернатор.

Форум «УТРО» ежегодно проводится в разных городах Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Артюхов рассказал участникам форума о сложностях с обновлением аэропорта Ноябрьска.