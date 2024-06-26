В Екатеринбурге уволили ректора крупного вуза — после серьезной проверки

Валерий Дубицкий уволен с поста ректора РГППУ

26 июня 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Руководство в РГППУ меняется впервые за три года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета Валерий Дубицкий уволен. Как стало известно URA.RU, отставка состоялась накануне. Источник агентства утверждает, что решение по Дубицкому якобы было принято после состоявшейся в апреле проверке секретного делопроизводства. «В ходе нее [были] выявлены нарушения, не позволяющие [Дубицкому] находиться на должности ректора», — передал собеседник. Сам Дубицкий заявил корреспонденту, что конкретно об этом его никто не информировал. А отставку прокомментировал так: «Освободили [от исполнения обязанностей] со вчерашнего дня, с 25 июня. Карьера развивается. Это же процесс зигзагообразный. Поэтому у нас новые горизонты. Моя коллега заступила с сегодняшнего дня. Поэтому решение учредителя не оспаривается». Дубицкого сменила Людмила Габышева. Второй источник агентства убежден, что она проработает несколько месяцев. По его словам, в кулуарах до сих пор обсуждается объединение РГППУ с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ), и якобы возглавить новую структуру должен министр образования региона Юрий Биктуганов, которому в августе исполняется 65 лет. «Вероятно, отставка Дубицкого, выступавшего против реформы в том виде, в каком ее задумали, — часть всего этого процесса», — допустил собеседник. Дозвониться до Биктуганова к моменту публикации не удалось. Дубицкий проработал в статусе «и. о.» ректора с 2021 года. До этого он возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета Валерий Дубицкий уволен. Как стало известно URA.RU, отставка состоялась накануне. Источник агентства утверждает, что решение по Дубицкому якобы было принято после состоявшейся в апреле проверке секретного делопроизводства. «В ходе нее [были] выявлены нарушения, не позволяющие [Дубицкому] находиться на должности ректора», — передал собеседник. Сам Дубицкий заявил корреспонденту, что конкретно об этом его никто не информировал. А отставку прокомментировал так: «Освободили [от исполнения обязанностей] со вчерашнего дня, с 25 июня. Карьера развивается. Это же процесс зигзагообразный. Поэтому у нас новые горизонты. Моя коллега заступила с сегодняшнего дня. Поэтому решение учредителя не оспаривается». Дубицкого сменила Людмила Габышева. Второй источник агентства убежден, что она проработает несколько месяцев. По его словам, в кулуарах до сих пор обсуждается объединение РГППУ с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ), и якобы возглавить новую структуру должен министр образования региона Юрий Биктуганов, которому в августе исполняется 65 лет. «Вероятно, отставка Дубицкого, выступавшего против реформы в том виде, в каком ее задумали, — часть всего этого процесса», — допустил собеседник. Дозвониться до Биктуганова к моменту публикации не удалось. Дубицкий проработал в статусе «и. о.» ректора с 2021 года. До этого он возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником.