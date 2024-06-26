Небензя обвинил ВСУ в гибели почти двух сотен детей. Видео

26 июня 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Небензя выдвинул Украине обвинение на Совете Безопасности ООН Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут ответственность за смерти 192 детей и за нанесение увечий еще 554 детям на территории России с момента начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом заявил Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. «ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022 по апрель 2024 года», — сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН . Трансляция велась на официальном Youtube-канале ООН. Постпред отметил, что такое большое количество детских жертв связано с тем, что ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры: по школам, детским садам, больницам. Также дипломат указал, что из-за действий ВСУ погибли 129 детей на территории Донбасса (с 2014 по 2022 год). Еще 503 ребенка получили увечья. Также он рассказал о гуманитарном ущербе, который нанесли ВСУ. «Только в 2023 году более тысячи медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ», — сказал Небензя. Украинские военные совершили более полутора тысяч атак на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся в 28 регионах России. Дипломат добавил, что все преступления Украины фиксируются российской стороной и не останутся без ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут ответственность за смерти 192 детей и за нанесение увечий еще 554 детям на территории России с момента начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом заявил Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. «ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022 по апрель 2024 года», — сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на официальном Youtube-канале ООН. Постпред отметил, что такое большое количество детских жертв связано с тем, что ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры: по школам, детским садам, больницам. Также дипломат указал, что из-за действий ВСУ погибли 129 детей на территории Донбасса (с 2014 по 2022 год). Еще 503 ребенка получили увечья. Также он рассказал о гуманитарном ущербе, который нанесли ВСУ. «Только в 2023 году более тысячи медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ», — сказал Небензя. Украинские военные совершили более полутора тысяч атак на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся в 28 регионах России. Дипломат добавил, что все преступления Украины фиксируются российской стороной и не останутся без ответа.