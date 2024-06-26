Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в республике Коми: онлайн-трансляция

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в республике Коми

26 июня 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

В Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми Вечером 26 июня на участке между Интой и Угольным в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск. Пять-семь вагонов опрокинулись на землю из-за размывшейся водой насыпи. Информация о пострадавших устанавливается, осуществляется оказание помощи пострадавшим. Движение поездов на данном участке приостановлено. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о происшествии. 22:21 Причиной размытия полотна стал паводок, сообщили правоохранительные органы. Слова передает ТАСС. 22:20 Город Инта, близ которого произошел сход с рельсов пассажирского поезда, находится к юго-западу от Воркуты, откуда поезд направлялся в Новороссийск. Авария случилась на участке между станцией Инта-1 (которая находится к юго-востоку от города) и узлом Угольный. По информации «Интерфакса», машинист применил экстренное торможение, заметив нарушения насыпи под рельсами. 22:19 Два поезда с помощью направляются к месту схода поезда Воркута — Новороссийск. Об этом заявили власти региона, слова передает ТАСС. 22:16 Согласно информации telegram-канала SHOT, те, кому не требуется медицинская помощь, будут доставлены в ПВР на территории республики. Их ожидают психологи. 22:11 Некоторые пострадавшие пассажиры с легкими ушибами направляются к станции «Инта-1» вдоль железнодорожных путей пешком. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что пострадавшие пассажиры помещены на один из восстановительных поездов, прибывших на место происшествия. Некоторым из них уже предоставили временное проживание в ПВР поселка Инта. 22:00 Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми. Об этом заявили в правоохранительных органах. 21:59 По информации telegram-канала Shot, шесть человек находятся в тяжелом состоянии с серьезными травмами. Авторы канала подчеркнули, что пострадавших не могут достать из перевернувшихся вагонов. Пассажиры помогают друг другу выбраться Фото: Телеграм-канал «Борус» https://t.me/borusio/64873 21:58 До 50 пассажиров пострадало при сходе с рельсов поезда. Об этом заявил telegram-канал Интерфакс. 21:57 До 43 человек выросло число пострадавших. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 21:54 Про информации telegram-канала 112, 40 человек пострадали при сходе поезда. Там отметили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. 21:53 Дорогу к месту схода пассажирского поезда в Коми смыло. Машины скорой помощи и спасателей МЧС на данный момент не могут пройти. В Минздраве региона сообщили, что три вертолета вылетают в ближайший час на место схода пассажирского поезда в Коми, передает ТАСС. 21:52 Был сформирован штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозерова. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. РЖД гарантирует оказание помощи всем потерпевшим. По предварительным данным, причиной происшествия с поездом №511 «Воркута — Новороссийск» стало размывание полотна из-за сильных дождей. На место происшествия направлены два восстановительных поезда. 21:50 Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Оперативные службы заявили, что число пострадавших может возрасти до 100 человек. Врачи и силовики придерживаются этой цифры. Среди пострадавших включены пассажиры с незначительными травмами, такими как ушибы. 21:41 Оперативные службы сообщили, что 10 человек пострадали из-за ЧП с пассажирским поездом Воркута — Новороссийск в Коми. Слова передает ТАСС. Число пострадавших растет Фото: vk.com / Новороссийск Онлайн 21:38 Минимум пять человек получили ушибы и порезы, их осматривают врачи. Об этом сообщил telegram-канал «Коми — это ж». Там отметили, что в составе поезда всего было 14 вагонов, девять из них перевернулись. Внутри находились 232 человека. По информации СК, предварительно, погибших нет Telegram-канал «Жесть Коми» 21:33 По информации telegram-канала Shot, 12 человек пострадали при сходе поезда. У четверых из них — легкие ушибы. Характер травм остальных уточняется. Место происшествия Telegram-канал «Жесть Коми» 21:32 По информации СК, после схода вагонов поезда в Коми возбуждено уголовное дело. Предварительно устанавливается отсутствие погибших. 21:31 Глава Коми Владимир Уйба отправляется на место железнодорожной аварии под Интой, после того как поступило сообщение об аварии на железной дороге на пульт 112. На место происшествия направлены оперативные службы, предпринимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 26 июня на участке между Интой и Угольным в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск. Пять-семь вагонов опрокинулись на землю из-за размывшейся водой насыпи. Информация о пострадавших устанавливается, осуществляется оказание помощи пострадавшим. Движение поездов на данном участке приостановлено. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о происшествии. 22:21 26.06.2024 Причиной размытия полотна стал паводок, сообщили правоохранительные органы. Слова передает ТАСС. 22:20 26.06.2024 Город Инта, близ которого произошел сход с рельсов пассажирского поезда, находится к юго-западу от Воркуты, откуда поезд направлялся в Новороссийск. Авария случилась на участке между станцией Инта-1 (которая находится к юго-востоку от города) и узлом Угольный. По информации «Интерфакса», машинист применил экстренное торможение, заметив нарушения насыпи под рельсами. 22:19 26.06.2024 Два поезда с помощью направляются к месту схода поезда Воркута — Новороссийск. Об этом заявили власти региона, слова передает ТАСС. 22:16 26.06.2024 Согласно информации telegram-канала SHOT, те, кому не требуется медицинская помощь, будут доставлены в ПВР на территории республики. Их ожидают психологи. 22:11 26.06.2024 Некоторые пострадавшие пассажиры с легкими ушибами направляются к станции «Инта-1» вдоль железнодорожных путей пешком. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что пострадавшие пассажиры помещены на один из восстановительных поездов, прибывших на место происшествия. Некоторым из них уже предоставили временное проживание в ПВР поселка Инта. 22:00 26.06.2024 Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми. Об этом заявили в правоохранительных органах. 21:59 26.06.2024 По информации telegram-канала Shot, шесть человек находятся в тяжелом состоянии с серьезными травмами. Авторы канала подчеркнули, что пострадавших не могут достать из перевернувшихся вагонов. 21:58 26.06.2024 До 50 пассажиров пострадало при сходе с рельсов поезда. Об этом заявил telegram-канал Интерфакс. 21:57 26.06.2024 До 43 человек выросло число пострадавших. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 21:54 26.06.2024 Про информации telegram-канала 112, 40 человек пострадали при сходе поезда. Там отметили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. 21:53 26.06.2024 Дорогу к месту схода пассажирского поезда в Коми смыло. Машины скорой помощи и спасателей МЧС на данный момент не могут пройти. В Минздраве региона сообщили, что три вертолета вылетают в ближайший час на место схода пассажирского поезда в Коми, передает ТАСС. 21:52 26.06.2024 Был сформирован штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозерова. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. РЖД гарантирует оказание помощи всем потерпевшим. По предварительным данным, причиной происшествия с поездом №511 «Воркута — Новороссийск» стало размывание полотна из-за сильных дождей. На место происшествия направлены два восстановительных поезда. 21:50 26.06.2024 Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Оперативные службы заявили, что число пострадавших может возрасти до 100 человек. Врачи и силовики придерживаются этой цифры. Среди пострадавших включены пассажиры с незначительными травмами, такими как ушибы. 21:41 26.06.2024 Оперативные службы сообщили, что 10 человек пострадали из-за ЧП с пассажирским поездом Воркута — Новороссийск в Коми. Слова передает ТАСС. 21:38 26.06.2024 Минимум пять человек получили ушибы и порезы, их осматривают врачи. Об этом сообщил telegram-канал «Коми — это ж». Там отметили, что в составе поезда всего было 14 вагонов, девять из них перевернулись. Внутри находились 232 человека. 21:33 26.06.2024 По информации telegram-канала Shot, 12 человек пострадали при сходе поезда. У четверых из них — легкие ушибы. Характер травм остальных уточняется. 21:32 26.06.2024 По информации СК, после схода вагонов поезда в Коми возбуждено уголовное дело. Предварительно устанавливается отсутствие погибших. 21:31 26.06.2024 Глава Коми Владимир Уйба отправляется на место железнодорожной аварии под Интой, после того как поступило сообщение об аварии на железной дороге на пульт 112. На место происшествия направлены оперативные службы, предпринимаются меры по оказанию помощи пассажирам.