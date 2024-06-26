«Люди через стекла вылетали в воду»: пассажирка сошедшего поезда рассказала о первых минутах аварии

Пассажирка поезда в Коми заявила, что люди вылетали через стекла во время аварии

27 июня 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Пассажиры поезда не ожидали беды (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми Первые минуты после схода поезда на перегоне в Коми были самыми страшными и стрессовыми — люди через стекла вагона вылетали прямо в воду. Об этом рассказала пассажирка Инна поезда №511 Воркута — Новороссийск. «Люди буквально через стекла вылетали в воду в первые минуты после аварии. Кто-то пытался самостоятельно разбить окна, чтобы выбраться. Это была ужасная, полная стресса картина», — рассказала Инна telegram-каналу Shot. По словам женщины, когда вагоны поезда начали переворачиваться, многие люди получили ранения, переломы и сотрясения мозга. Мужчины, которые не получили травмы, помогали выбираться раненым. Инна ехала с восьмимесячной дочкой, но ей повезло — ее вагон не перевернулся и ей с ребенком не понадобилась медицинская помощь. Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В происшествии пострадало 20 человек. Машинист пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» вынужден был применить экстренное торможение, увидев состояние насыпи под железнодорожным полотном. В правоохранительных органах уточнили, что она была размыта паводковыми водами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые минуты после схода поезда на перегоне в Коми были самыми страшными и стрессовыми — люди через стекла вагона вылетали прямо в воду. Об этом рассказала пассажирка Инна поезда №511 Воркута — Новороссийск. «Люди буквально через стекла вылетали в воду в первые минуты после аварии. Кто-то пытался самостоятельно разбить окна, чтобы выбраться. Это была ужасная, полная стресса картина», — рассказала Инна telegram-каналу Shot. По словам женщины, когда вагоны поезда начали переворачиваться, многие люди получили ранения, переломы и сотрясения мозга. Мужчины, которые не получили травмы, помогали выбираться раненым. Инна ехала с восьмимесячной дочкой, но ей повезло — ее вагон не перевернулся и ей с ребенком не понадобилась медицинская помощь. Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В происшествии пострадало 20 человек. Машинист пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» вынужден был применить экстренное торможение, увидев состояние насыпи под железнодорожным полотном. В правоохранительных органах уточнили, что она была размыта паводковыми водами.