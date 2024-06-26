26 июня 2024

«Люди через стекла вылетали в воду»: пассажирка сошедшего поезда рассказала о первых минутах аварии

Пассажирка поезда в Коми заявила, что люди вылетали через стекла во время аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, плацкарт, ржд, пассажир поезда, вид из окна вагона
Пассажиры поезда не ожидали беды (фото из архива) Фото:
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Поезд сошел с рельсов в Коми

Первые минуты после схода поезда на перегоне в Коми были самыми страшными и стрессовыми — люди через стекла вагона вылетали прямо в воду. Об этом рассказала пассажирка Инна поезда №511 Воркута — Новороссийск.

«Люди буквально через стекла вылетали в воду в первые минуты после аварии. Кто-то пытался самостоятельно разбить окна, чтобы выбраться. Это была ужасная, полная стресса картина», — рассказала Инна telegram-каналу Shot.

По словам женщины, когда вагоны поезда начали переворачиваться, многие люди получили ранения, переломы и сотрясения мозга. Мужчины, которые не получили травмы, помогали выбираться раненым. Инна ехала с восьмимесячной дочкой, но ей повезло — ее вагон не перевернулся и ей с ребенком не понадобилась медицинская помощь.

Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В происшествии пострадало 20 человек. Машинист пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» вынужден был применить экстренное торможение, увидев состояние насыпи под железнодорожным полотном. В правоохранительных органах уточнили, что она была размыта паводковыми водами.

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Первые минуты после схода поезда на перегоне в Коми были самыми страшными и стрессовыми — люди через стекла вагона вылетали прямо в воду. Об этом рассказала пассажирка Инна поезда №511 Воркута — Новороссийск. «Люди буквально через стекла вылетали в воду в первые минуты после аварии. Кто-то пытался самостоятельно разбить окна, чтобы выбраться. Это была ужасная, полная стресса картина», — рассказала Инна telegram-каналу Shot. По словам женщины, когда вагоны поезда начали переворачиваться, многие люди получили ранения, переломы и сотрясения мозга. Мужчины, которые не получили травмы, помогали выбираться раненым. Инна ехала с восьмимесячной дочкой, но ей повезло — ее вагон не перевернулся и ей с ребенком не понадобилась медицинская помощь. Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В происшествии пострадало 20 человек. Машинист пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» вынужден был применить экстренное торможение, увидев состояние насыпи под железнодорожным полотном. В правоохранительных органах уточнили, что она была размыта паводковыми водами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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