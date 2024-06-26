Танк проник на территорию президентского дворца в Боливии

Танк проник на территорию президентского дворца Кемадо в Ла-Пасе, столице Боливии, в ходе военных действий. Об этом сообщает боливийское издание El Deber.
«Военное нападение на дворец Кемадо. Танк въехал в здание», — передает издание, уточняя, что военные заняли центральную площадь города.
События развиваются на фоне сообщений местных СМИ о присутствии военных на площади Мурильо, где находятся ключевые государственные учреждения. Президент Боливии Луис Арсе призвал граждан к защите демократии, а экс-президент Эво Моралес выразил опасения о попытке государственного переворота в стране.
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