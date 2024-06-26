26 июня 2024

Танк проник на территорию президентского дворца в Боливии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танк подъехал к президентскому дворцу
Танк подъехал к президентскому дворцу Фото:

Танк проник на территорию президентского дворца Кемадо в Ла-Пасе, столице Боливии, в ходе военных действий. Об этом сообщает боливийское издание El Deber.

«Военное нападение на дворец Кемадо. Танк въехал в здание», — передает издание, уточняя, что военные заняли центральную площадь города.

События развиваются на фоне сообщений местных СМИ о присутствии военных на площади Мурильо, где находятся ключевые государственные учреждения. Президент Боливии Луис Арсе призвал граждан к защите демократии, а экс-президент Эво Моралес выразил опасения о попытке государственного переворота в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танк проник на территорию президентского дворца Кемадо в Ла-Пасе, столице Боливии, в ходе военных действий. Об этом сообщает боливийское издание El Deber. «Военное нападение на дворец Кемадо. Танк въехал в здание», — передает издание, уточняя, что военные заняли центральную площадь города. События развиваются на фоне сообщений местных СМИ о присутствии военных на площади Мурильо, где находятся ключевые государственные учреждения. Президент Боливии Луис Арсе призвал граждан к защите демократии, а экс-президент Эво Моралес выразил опасения о попытке государственного переворота в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...