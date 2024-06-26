Правительство Боливии позвало на помощь мировое сообщество на фоне госпереворота

27 июня 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Президент страны Луис Арсе призывает мятежников к соблюдению демократии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство Боливии призвало международное сообщество поддержать законные власти страны на фоне сообщений о попытке госпереворота. Об этом сообщает офис омбудсмена Многонационального Государства Боливия. «Офис омбудсмена Боливии информирует международное сообщество и правозащитные организации, что зафиксированы передвижения военных в окрестностях Плазы Мурильо и Каса-Гранде-дель-Пуэбло. Мы предупреждаем о риске демократии в Боливии и призываем все общественные организации защищать интересы верховенства права и конституции страны», — говорится в заявлении на сайте офиса омбудсмена Боливии. В мятеже офис омбудсмена винит командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньиги. Там подчеркивают, что вооруженные силы не имеют право вмешиваются в политические вопросы страны, а «демократию надо уважать». Боливия оказалась на грани госпереворота. В данный момент военные захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Военные с танками стоят у дверей дворца Кемадо и старого Конгресса. Президент страны Луис Арсе при этом призывает к соблюдению демократии, передают местные журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Боливии призвало международное сообщество поддержать законные власти страны на фоне сообщений о попытке госпереворота. Об этом сообщает офис омбудсмена Многонационального Государства Боливия. «Офис омбудсмена Боливии информирует международное сообщество и правозащитные организации, что зафиксированы передвижения военных в окрестностях Плазы Мурильо и Каса-Гранде-дель-Пуэбло. Мы предупреждаем о риске демократии в Боливии и призываем все общественные организации защищать интересы верховенства права и конституции страны», — говорится в заявлении на сайте офиса омбудсмена Боливии. В мятеже офис омбудсмена винит командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньиги. Там подчеркивают, что вооруженные силы не имеют право вмешиваются в политические вопросы страны, а «демократию надо уважать». Боливия оказалась на грани госпереворота. В данный момент военные захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Военные с танками стоят у дверей дворца Кемадо и старого Конгресса. Президент страны Луис Арсе при этом призывает к соблюдению демократии, передают местные журналисты.