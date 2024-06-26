Алсу несколько лет пыталась спасти отношения с мужем-изменщиком

Певица Штурм: Алсу пыталась спасти брак, но устала от измен мужа

27 июня 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Главным секретом счастливого брака Алсу называла полное доверие мужу (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Брак Алсу дал трещину еще несколько лет назад, но певица пыталась спасти отношения с мужем-изменщиком. С каждым годом ситуация вокруг личной жизни артистки накалялась, однако она изо всех сил пыталась сохранить любовь и семью. Как сообщает певица Наталья Штурм, сейчас Алсу просто устала от всего этого. «С каждым годом ситуация вокруг личной жизни артистки накалялась, однако она продолжала публично рассказывать, как сохранять любовь в браке. Алсу сообщала, что важно проявлять интерес к увлечениям своего партнера, иначе „найдется другая женщина“. При этом певица порой неожиданно удаляла из соцсетей все фото с мужем, но потом все снова входило в свою колею. Она все время пыталась спасти брак, а заодно — репутацию мужа», — сообщает сайт Woman. По мнению певицы Натальи Штурм, Алсу просто устала делать вид, что все идеально, «когда со всех сторон говорили, намекали». Речь идет о многочисленных изменах супруга певицы Яна Абрамова, которые приписывали бизнесмену. «Все, что придумывают или обсуждают, не имеет никакого отношения к правде. Все остальное… Закрыли вопрос», — заявила Алсу перед разводом. Ранее Алсу назвала враньем слова Анастасии Решетовой о том, что она никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. В соцсетях она написала, что Решетова «врет». Поклонники сделали выводы, что муж звезды Абрамов все-таки изменял ей с моделью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брак Алсу дал трещину еще несколько лет назад, но певица пыталась спасти отношения с мужем-изменщиком. С каждым годом ситуация вокруг личной жизни артистки накалялась, однако она изо всех сил пыталась сохранить любовь и семью. Как сообщает певица Наталья Штурм, сейчас Алсу просто устала от всего этого. «С каждым годом ситуация вокруг личной жизни артистки накалялась, однако она продолжала публично рассказывать, как сохранять любовь в браке. Алсу сообщала, что важно проявлять интерес к увлечениям своего партнера, иначе „найдется другая женщина“. При этом певица порой неожиданно удаляла из соцсетей все фото с мужем, но потом все снова входило в свою колею. Она все время пыталась спасти брак, а заодно — репутацию мужа», — сообщает сайт Woman. По мнению певицы Натальи Штурм, Алсу просто устала делать вид, что все идеально, «когда со всех сторон говорили, намекали». Речь идет о многочисленных изменах супруга певицы Яна Абрамова, которые приписывали бизнесмену. «Все, что придумывают или обсуждают, не имеет никакого отношения к правде. Все остальное… Закрыли вопрос», — заявила Алсу перед разводом. Ранее Алсу назвала враньем слова Анастасии Решетовой о том, что она никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. В соцсетях она написала, что Решетова «врет». Поклонники сделали выводы, что муж звезды Абрамов все-таки изменял ей с моделью.