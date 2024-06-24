Алсу одним словом подтвердила связь мужа с Анастасией Решетовой

Алсу подтвердила связь мужа с Анастасией Решетовой

25 июня 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Алсу дополнила фразу подмигивающим смайлом (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Алсу назвала враньем слова Анастасии Решетовой о том, что она никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Об этом певица написала в соцсети. Поклонники сделали выводы, что муж звезды Ян Абрамов все-таки изменял ей с моделью. «Врет», — написала Алсу по постом Решетовой в сети Instagram* (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Модель заявила, что никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Фразу Алсу дополнила подмигивающим смайлом, передает StarHit. Бывшая жена рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Решетова ранее в ответ на домыслы об отношениях между ней и мужем певицы Алсу Яном Абрамовым сообщила, что их ничего не связывает. Она рассказала про избранника, который страше ее на три года. Абрамов под это описание не подходит — Решетовой 28 лет, Абрамову — 46 лет. Решетова также заявила, что больше не связывает свою жизнь с женатыми мужчинами. За год у нее поменялось видение всего, в том числе благодаря психотерапии. Ранее инсайдеры приписывали Абрамову отношения с моделью. Потом стали говорить, что он увлекся Викторией Лопыревой. Instagram* (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алсу назвала враньем слова Анастасии Решетовой о том, что она никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Об этом певица написала в соцсети. Поклонники сделали выводы, что муж звезды Ян Абрамов все-таки изменял ей с моделью. «Врет», — написала Алсу по постом Решетовой в сети Instagram* (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Модель заявила, что никогда не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Фразу Алсу дополнила подмигивающим смайлом, передает StarHit. Бывшая жена рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Решетова ранее в ответ на домыслы об отношениях между ней и мужем певицы Алсу Яном Абрамовым сообщила, что их ничего не связывает. Она рассказала про избранника, который страше ее на три года. Абрамов под это описание не подходит — Решетовой 28 лет, Абрамову — 46 лет. Решетова также заявила, что больше не связывает свою жизнь с женатыми мужчинами. За год у нее поменялось видение всего, в том числе благодаря психотерапии. Ранее инсайдеры приписывали Абрамову отношения с моделью. Потом стали говорить, что он увлекся Викторией Лопыревой. Instagram* (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).