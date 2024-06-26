26 июня 2024

Бастрыкин требует доклад о перестрелке возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин требует доложить о противоправных действиях неизвестных, устроивших перестрелку
Александр Бастрыкин требует доложить о противоправных действиях неизвестных, устроивших перестрелку Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о массовой драке со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга). После конфликта участники сбежали с места происшествия, сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий группой лиц в Свердловской области… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку и доложить по обстоятельствам», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в ресторане Asado днем 26 июня, однако позже участники конфликта вышли на улицу. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа организовала проверку из-за инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о массовой драке со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга). После конфликта участники сбежали с места происшествия, сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий группой лиц в Свердловской области… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку и доложить по обстоятельствам», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в ресторане Asado днем 26 июня, однако позже участники конфликта вышли на улицу. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа организовала проверку из-за инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...