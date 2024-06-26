Бастрыкин требует доклад о перестрелке возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о массовой драке со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга). После конфликта участники сбежали с места происшествия, сообщает пресс-служба СКР.
«Председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий группой лиц в Свердловской области… Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку и доложить по обстоятельствам», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в ресторане Asado днем 26 июня, однако позже участники конфликта вышли на улицу. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа организовала проверку из-за инцидента.
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