Польша хочет возвести вдоль границ с РФ и Белоруссией 700-километровую оборону

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали представителей Европейского союза построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Стоимость строительства подобного ограждения — 2,67 миллиарда долларов. Информация об этом следует из письма, направленного странами председателю Евросоюза.
«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз… Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — говорится в письме, которое приводит агентство Reuters.
По мнению лидеров четырех стран, проекту по защите блока из 27 государств с населением в 450 миллионов человек потребуется финансирование всех членов организации. Инициативу должны будут оценить на саммите в Брюсселе 27 июня.
Польша устанавливала 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией еще в 2021 году, передает телеканал 360. Тогда министр национальной обороны страны заявил, что Польша так пытается обезопасить себя от мигрантов. Однако и в следующем году пограничные стражи Польши сообщали о планах о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области, передает RT.
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