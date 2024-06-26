26 июня 2024

Польша хочет возвести вдоль границ с РФ и Белоруссией 700-километровую оборону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
700-километровая стена оборона обойдется Евросоюзу в 2,67 млрд долларов
700-километровая стена оборона обойдется Евросоюзу в 2,67 млрд долларов Фото:

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали представителей Европейского союза построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Стоимость строительства подобного ограждения — 2,67 миллиарда долларов. Информация об этом следует из письма, направленного странами председателю Евросоюза.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз… Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — говорится в письме, которое приводит агентство Reuters.

По мнению лидеров четырех стран, проекту по защите блока из 27 государств с населением в 450 миллионов человек потребуется финансирование всех членов организации. Инициативу должны будут оценить на саммите в Брюсселе 27 июня.

Польша устанавливала 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией еще в 2021 году, передает телеканал 360. Тогда министр национальной обороны страны заявил, что Польша так пытается обезопасить себя от мигрантов. Однако и в следующем году пограничные стражи Польши сообщали о планах о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали представителей Европейского союза построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Стоимость строительства подобного ограждения — 2,67 миллиарда долларов. Информация об этом следует из письма, направленного странами председателю Евросоюза. «Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз… Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — говорится в письме, которое приводит агентство Reuters. По мнению лидеров четырех стран, проекту по защите блока из 27 государств с населением в 450 миллионов человек потребуется финансирование всех членов организации. Инициативу должны будут оценить на саммите в Брюсселе 27 июня. Польша устанавливала 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией еще в 2021 году, передает телеканал 360. Тогда министр национальной обороны страны заявил, что Польша так пытается обезопасить себя от мигрантов. Однако и в следующем году пограничные стражи Польши сообщали о планах о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...