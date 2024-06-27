Офицер армии США намерен представить доказательства преступлений ВСУ

27 июня 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Военный из США Скотт Бенетт намерен доказать преступления ВСУ Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отставной американский военный Скотт Бенетт намерен в Конгрессе США предоставить доказательства преступлений ВСУ. Для этого он отправился в Белгород, который часто обстреливается украинскими войсками. Об этом военный рассказал журналистам. «Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Скотт Беннет в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что находится в Белгороде уже несколько дней и в городе стабильно работала воздушная тревога и системы ПВО. Он фиксировал все события на камеру. Украина периодические атакует приграничные российские территории, включая Белгородскую область. В ходе атак украинских военных гибнут мирные граждане. Накануне Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на Украину ответственность за гибель 192 детей с начала спецоперации РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставной американский военный Скотт Бенетт намерен в Конгрессе США предоставить доказательства преступлений ВСУ. Для этого он отправился в Белгород, который часто обстреливается украинскими войсками. Об этом военный рассказал журналистам. «Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Скотт Беннет в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что находится в Белгороде уже несколько дней и в городе стабильно работала воздушная тревога и системы ПВО. Он фиксировал все события на камеру. Украина периодические атакует приграничные российские территории, включая Белгородскую область. В ходе атак украинских военных гибнут мирные граждане. Накануне Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на Украину ответственность за гибель 192 детей с начала спецоперации РФ.