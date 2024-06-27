Офицер армии США намерен представить доказательства преступлений ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Военный из США Скотт Бенетт намерен доказать преступления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отставной американский военный Скотт Бенетт намерен в Конгрессе США предоставить доказательства преступлений ВСУ. Для этого он отправился в Белгород, который часто обстреливается украинскими войсками. Об этом военный рассказал журналистам.

«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Скотт Беннет в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что находится в Белгороде уже несколько дней и в городе стабильно работала воздушная тревога и системы ПВО. Он фиксировал все события на камеру.

Украина периодические атакует приграничные российские территории, включая Белгородскую область. В ходе атак украинских военных гибнут мирные граждане. Накануне Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на Украину ответственность за гибель 192 детей с начала спецоперации РФ.

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Отставной американский военный Скотт Бенетт намерен в Конгрессе США предоставить доказательства преступлений ВСУ. Для этого он отправился в Белгород, который часто обстреливается украинскими войсками. Об этом военный рассказал журналистам. «Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Скотт Беннет в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что находится в Белгороде уже несколько дней и в городе стабильно работала воздушная тревога и системы ПВО. Он фиксировал все события на камеру. Украина периодические атакует приграничные российские территории, включая Белгородскую область. В ходе атак украинских военных гибнут мирные граждане. Накануне Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на Украину ответственность за гибель 192 детей с начала спецоперации РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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