Отставной американский военный Скотт Бенетт намерен в Конгрессе США предоставить доказательства преступлений ВСУ. Для этого он отправился в Белгород, который часто обстреливается украинскими войсками. Об этом военный рассказал журналистам.
«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Скотт Беннет в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что находится в Белгороде уже несколько дней и в городе стабильно работала воздушная тревога и системы ПВО. Он фиксировал все события на камеру.
Украина периодические атакует приграничные российские территории, включая Белгородскую область. В ходе атак украинских военных гибнут мирные граждане. Накануне Постпред России при ООН Василий Небензя возложил на Украину ответственность за гибель 192 детей с начала спецоперации РФ.
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