Под одним из опрокинувшихся вагонов поезда в Коми было найдено тело мужчины

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Свалка ТБО2. Нижневартовск, рельсы, жд, шпалы, железная дорога
Вагоны поезда сошли с рельсов в Коми 26 июня (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

На месте схода девяти вагонов поезда в Коми было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Тело мужчины обнаружено под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», — сообщает СК, передает ТАСС. Вагоны сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный.

Из-за аварии в регионе был введен режим ЧС. По данным Минздрава, пострадали около 40 человек.

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На месте схода девяти вагонов поезда в Коми было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Тело мужчины обнаружено под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», — сообщает СК, передает ТАСС. Вагоны сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный. Из-за аварии в регионе был введен режим ЧС. По данным Минздрава, пострадали около 40 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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