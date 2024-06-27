Под одним из опрокинувшихся вагонов поезда в Коми было найдено тело мужчины

Вагоны поезда сошли с рельсов в Коми 26 июня (архивное фото)
новость из сюжетаПоезд сошел с рельсов в Коми
На месте схода девяти вагонов поезда в Коми было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Тело мужчины обнаружено под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», — сообщает СК, передает ТАСС. Вагоны сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный.
Из-за аварии в регионе был введен режим ЧС. По данным Минздрава, пострадали около 40 человек.
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