Очевидец обстрела в Севастополе рассказал о странных ранах пострадавших

27 июня 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Владелец кафе выразил уверенность в том, что удар ракетой ATACMS был нанесен ВСУ преднамеренно Фото: U.S. Army новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, где после удара ВСУ укрылись мирные жители, рассказал о необычных ранениях пострадавших. По его словам, использовалась ракета ATACMS с кассетной боевой частью, которая вызвала атипичные осколочные ранения. «Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был еще один мужчина лет 50, буквально 'рябой' от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — сказал собеседник РИА Новости, представившийся как Александр. Александр, который по первому образованию является военным врачом, предположил, что такой эффект мог быть создан для усложнения первичной диагностики раненых. Владелец кафе также выразил уверенность в том, что удар ракетой ATACMS был нанесен ВСУ преднамеренно, учитывая время суток и плотность населения на пляже в это время. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Больше 100 человек пострадали, трое погибло. «Военная хроника» сообщила, что удар по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, где после удара ВСУ укрылись мирные жители, рассказал о необычных ранениях пострадавших. По его словам, использовалась ракета ATACMS с кассетной боевой частью, которая вызвала атипичные осколочные ранения. «Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был еще один мужчина лет 50, буквально 'рябой' от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — сказал собеседник РИА Новости, представившийся как Александр. Александр, который по первому образованию является военным врачом, предположил, что такой эффект мог быть создан для усложнения первичной диагностики раненых. Владелец кафе также выразил уверенность в том, что удар ракетой ATACMS был нанесен ВСУ преднамеренно, учитывая время суток и плотность населения на пляже в это время. Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Четыре из пяти были сбиты средствами ПВО. Больше 100 человек пострадали, трое погибло. «Военная хроника» сообщила, что удар по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, передает RT. В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара, сообщает «Национальная служба новостей».