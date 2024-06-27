Названы ранние признаки неизлечимого рака крови

Daily Mirror: боли в костях спины, ребер и бедер — первые признаки миеломы
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Клипарт. Магнитогорск, кровь, лаборатория, анализ, здоровье, медицина, онкодиспансер
Миелома или рак крови, сопровождается болями в костях Фото:

Британские журналисты, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании, раскрыли ранние признаки миеломы — неизлечимого рака крови. Обычно это онкологическое заболевание не имеет ярко выраженных симптомов, однако люди на первых стадиях могут ощущать боли в костях спины, бедер или ребер.

«На ранних стадиях миелома часто не имеет никаких симптомов. Однако постоянная боль в костях спины, ребер или бедер обычно является первым признаком заболевания. В отличие от других видов рака, миелома обычно не вызывает уплотнения или опухоли. Вместо этого она повреждает кости и мешает производству здоровых клеток крови», — сообщает Mirror.

Миелома — это одна из форм хронического лимфобластного лейкоза, для которой характерно поражение костного мозга, разрушение костной ткани и выработка однотипных иммуноглобулинов. Это патология крови, затрагивающая плоские кости, позвоночник и почки. Заболевание считается неизлечимым. При развитии болезни отмечаются следующие симптомы: потеря веса, затуманенное зрение, небольшие кровотечения из носа и слабые кости. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Ранее зарубежные журналисты писали, что увеличенные кончики пальцев могут указывать на онкологию. В России продолжаются исследования в области лечения рака, придумываются новые методы, передает «Национальная служба новостей». Онколог также ранее рассказала, что рак мозга не передается по наследству, передает 360.Ru.

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Британские журналисты, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании, раскрыли ранние признаки миеломы — неизлечимого рака крови. Обычно это онкологическое заболевание не имеет ярко выраженных симптомов, однако люди на первых стадиях могут ощущать боли в костях спины, бедер или ребер. «На ранних стадиях миелома часто не имеет никаких симптомов. Однако постоянная боль в костях спины, ребер или бедер обычно является первым признаком заболевания. В отличие от других видов рака, миелома обычно не вызывает уплотнения или опухоли. Вместо этого она повреждает кости и мешает производству здоровых клеток крови», — сообщает Mirror. Миелома — это одна из форм хронического лимфобластного лейкоза, для которой характерно поражение костного мозга, разрушение костной ткани и выработка однотипных иммуноглобулинов. Это патология крови, затрагивающая плоские кости, позвоночник и почки. Заболевание считается неизлечимым. При развитии болезни отмечаются следующие симптомы: потеря веса, затуманенное зрение, небольшие кровотечения из носа и слабые кости. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании. Ранее зарубежные журналисты писали, что увеличенные кончики пальцев могут указывать на онкологию. В России продолжаются исследования в области лечения рака, придумываются новые методы, передает «Национальная служба новостей». Онколог также ранее рассказала, что рак мозга не передается по наследству, передает 360.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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