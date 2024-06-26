Дума ХМАО проголосовала за присвоение экс-губернатору Комаровой почетного звания

В ХМАО на 34-м заседании окружной думы парламентарии проголосовали за присвоение бывшему губернатору Наталье Комаровой звания «Почетный гражданин Югры». Предложение о награждении экс-главы региона в думу внес врио губернатора Руслан Кухарук.
«Решение принято. Награда будет вручена, как и положено по регламенту, в торжественной обстановке», — объявил председатель парламента Борис Хохряков. «За» проголосовало 35 депутатов, двое воздержались.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО наградят экс-губернатора Комарову званием «Почетный гражданин Югры». Оно предусматривает ежемесячную выплату в размере 17 тысяч рублей.
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