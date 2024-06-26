26 июня 2024

Дума ХМАО проголосовала за присвоение экс-губернатору Комаровой почетного звания

Экс-губернатор Комарова станет «Почетным гражданином Югры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова станет "Почетным гражданином Югры"
Наталья Комарова станет "Почетным гражданином Югры" Фото:

В ХМАО на 34-м заседании окружной думы парламентарии проголосовали за присвоение бывшему губернатору Наталье Комаровой звания «Почетный гражданин Югры». Предложение о награждении экс-главы региона в думу внес врио губернатора Руслан Кухарук.

«Решение принято. Награда будет вручена, как и положено по регламенту, в торжественной обстановке», — объявил председатель парламента Борис Хохряков. «За» проголосовало 35 депутатов, двое воздержались.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО наградят экс-губернатора Комарову званием «Почетный гражданин Югры». Оно предусматривает ежемесячную выплату в размере 17 тысяч рублей.

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В ХМАО на 34-м заседании окружной думы парламентарии проголосовали за присвоение бывшему губернатору Наталье Комаровой звания «Почетный гражданин Югры». Предложение о награждении экс-главы региона в думу внес врио губернатора Руслан Кухарук. «Решение принято. Награда будет вручена, как и положено по регламенту, в торжественной обстановке», — объявил председатель парламента Борис Хохряков. «За» проголосовало 35 депутатов, двое воздержались. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО наградят экс-губернатора Комарову званием «Почетный гражданин Югры». Оно предусматривает ежемесячную выплату в размере 17 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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