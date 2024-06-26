Участник бойни возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге получил пулевое ранение

Участник перестрелки возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге получил ранение

27 июня 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Мужчина заявил, что просто гулял, когда в него угодила пуля Фото: Илья Московец © URA.RU В бойне с перестрелкой возле ЖК «Тихвин», который считается самым элитным в Екатеринбурге, один человек получил ранение. Предположительно, он являлся участником перестрелки, сообщил URA.RU источник. «В хирургическое отделение больницы Березовского пришел мужчина. Он заявил, что гулял по улице Хохрякова, номер дома не помнит, как вдруг почувствовал боль в ноге и заметил кровь. Врачи обнаружили у пациента пулевое ранение голени. От медицинского освидетельствования он отказался, сказал, что претензий ни к кому не имеет и никого не желает наказывать», — пояснил собеседник агентства. Конфликт произошел в ресторане Asado 26 июня в разгар дня. Во время разборок мужчины вышли на улицу, где вспыхнула драка, которая переросла в перестрелку. Этот момент попал на видео. Несколько очевидцев сообщили о происходящем в полицию, однако к приезду стражей порядка дебоширы разъехались на машинах. Правоохранители начали проверку, к делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В бойне с перестрелкой возле ЖК «Тихвин», который считается самым элитным в Екатеринбурге, один человек получил ранение. Предположительно, он являлся участником перестрелки, сообщил URA.RU источник. «В хирургическое отделение больницы Березовского пришел мужчина. Он заявил, что гулял по улице Хохрякова, номер дома не помнит, как вдруг почувствовал боль в ноге и заметил кровь. Врачи обнаружили у пациента пулевое ранение голени. От медицинского освидетельствования он отказался, сказал, что претензий ни к кому не имеет и никого не желает наказывать», — пояснил собеседник агентства. Конфликт произошел в ресторане Asado 26 июня в разгар дня. Во время разборок мужчины вышли на улицу, где вспыхнула драка, которая переросла в перестрелку. Этот момент попал на видео. Несколько очевидцев сообщили о происходящем в полицию, однако к приезду стражей порядка дебоширы разъехались на машинах. Правоохранители начали проверку, к делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин.