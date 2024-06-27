Baza: ВСУ пытались ударить по Редкинскому опытному заводу в Тверской области

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На время атаки БПЛА персонал завода был эвакуирован Фото:

В Тверской области украинские беспилотники пытались атаковать Редкинский опытный завод. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«Дроны пытались атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области. Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в публикации.

Информаторы добавили, что один из беспилотников летел в сторону легковоспламеняющихся жидкостей, которые находятся на заводе. Дрон был сбит.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Тверской областью были уничтожены четыре дрона ВСУ. Также Украина пыталась атаковать и Московскую область.

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В Тверской области украинские беспилотники пытались атаковать Редкинский опытный завод. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. «Дроны пытались атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области. Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в публикации. Информаторы добавили, что один из беспилотников летел в сторону легковоспламеняющихся жидкостей, которые находятся на заводе. Дрон был сбит. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Тверской областью были уничтожены четыре дрона ВСУ. Также Украина пыталась атаковать и Московскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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