Baza: ВСУ пытались ударить по Редкинскому опытному заводу в Тверской области

В Тверской области украинские беспилотники пытались атаковать Редкинский опытный завод. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
«Дроны пытались атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области. Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в публикации.
Информаторы добавили, что один из беспилотников летел в сторону легковоспламеняющихся жидкостей, которые находятся на заводе. Дрон был сбит.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Тверской областью были уничтожены четыре дрона ВСУ. Также Украина пыталась атаковать и Московскую область.
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