Происшествия Baza: ВСУ пытались ударить по Редкинскому опытному заводу в Тверской области 27 июня 2024 в 11:36 Размер текста - 17 + На время атаки БПЛА персонал завода был эвакуирован Фото: ОАО «РОЗ»/https://rozredkino.ru/ В Тверской области украинские беспилотники пытались атаковать Редкинский опытный завод. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. «Дроны пытались атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области. Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в публикации. Информаторы добавили, что один из беспилотников летел в сторону легковоспламеняющихся жидкостей, которые находятся на заводе. Дрон был сбит. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Тверской областью были уничтожены четыре дрона ВСУ. Также Украина пыталась атаковать и Московскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тверской области украинские беспилотники пытались атаковать Редкинский опытный завод. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. «Дроны пытались атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области. Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в публикации. Информаторы добавили, что один из беспилотников летел в сторону легковоспламеняющихся жидкостей, которые находятся на заводе. Дрон был сбит. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Тверской областью были уничтожены четыре дрона ВСУ. Также Украина пыталась атаковать и Московскую область. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям