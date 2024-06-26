26 июня 2024

После стрельбы возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам стрельбы грозит до 7 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

После драки и выстрелов, прозвучавших возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ — „Хулиганство“. В данный момент идет розыск автомобилей, на которых скрылись участники конфликта: это „Лэнд Ровер“, „Мерседес Бенц“ и „Ниссан патрол“», — объяснил собеседник агентства.

Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая вылилась в перестрелку в людном месте. Этот момент попал на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу. При этом он заявил, что просто шел мимо и получил пулю в ногу.

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После драки и выстрелов, прозвучавших возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник. «Дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ — „Хулиганство“. В данный момент идет розыск автомобилей, на которых скрылись участники конфликта: это „Лэнд Ровер“, „Мерседес Бенц“ и „Ниссан патрол“», — объяснил собеседник агентства. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая вылилась в перестрелку в людном месте. Этот момент попал на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу. При этом он заявил, что просто шел мимо и получил пулю в ногу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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