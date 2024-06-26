После стрельбы возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

27 июня 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Участникам стрельбы грозит до 7 лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU После драки и выстрелов, прозвучавших возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник. «Дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ — „Хулиганство“. В данный момент идет розыск автомобилей, на которых скрылись участники конфликта: это „Лэнд Ровер“, „Мерседес Бенц“ и „Ниссан патрол“», — объяснил собеседник агентства. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая вылилась в перестрелку в людном месте. Этот момент попал на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу. При этом он заявил, что просто шел мимо и получил пулю в ногу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После драки и выстрелов, прозвучавших возле элитного ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник. «Дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ — „Хулиганство“. В данный момент идет розыск автомобилей, на которых скрылись участники конфликта: это „Лэнд Ровер“, „Мерседес Бенц“ и „Ниссан патрол“», — объяснил собеседник агентства. Конфликт возле ресторана Asado случился днем 26 июня. Несколько мужчин устроили потасовку, которая вылилась в перестрелку в людном месте. Этот момент попал на видео. К приезду полиции оппоненты сели по машинам и скрылись. Позже один из участников бойни обратился в больницу. При этом он заявил, что просто шел мимо и получил пулю в ногу.